Reuters: Украина может не получить Tomahawk от США

США рассматривают возможность расширения военной поддержки Киева, однако обсуждаемые поставки дальнобойных ракет остаются под вопросом. Эксперты указывают на ограниченные запасы вооружений и риски новой эскалации конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.
Запрос Украины на передачу крылатых ракет Tomahawk вызвал сомнения в Вашингтоне. Эти ракеты создавались для ВМС США и имеют дальность до 2500 километров, что позволило бы Киеву наносить удары по ключевым объектам на российской территории, включая Москву. Однако чиновники подчеркивают, что запасы ограничены и их использование связано с другими военными потребностями.
Американская сторона отмечает, что в арсенале Киева уже есть вооружение, применяемое для атак по наземным целям. В качестве альтернативы обсуждается передача других систем с меньшей дальностью, а также возможность того, что европейские союзники закупят современные ракеты и предоставят их Украине.
В последние недели Дональд Трамп заявил, что Киев способен вернуть территории, захваченные Россией, назвав российскую армию "бумажным тигром". На этом фоне решение помочь Украине в определении целей для ударов по российской энергетической инфраструктуре стало одним из первых результатов новой позиции Вашингтона.
В Кремле заявили, что возможная передача Украине Tomahawk приведет к очередному витку эскалации между Россией и Западом. Согласно отчетам Пентагона, с середины 1980-х годов США закупили почти девять тысяч таких ракет. В последние годы производство составляло от 55 до 90 единиц в год, а в 2026 году планируется приобрести 57 ракет.
Напоминаем, что спецпредставитель США Кит Келлог уточнил, что его недавние заявления о возможной передаче Украине ракет Tomahawk не связаны с официальными решениями в Вашингтоне. При этом он отметил, что использование такого вооружения способно значительно повлиять на развитие войны.
Отметим, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, может отменить ограничения на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, а также его администрация рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk.