ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Reuters розкрив зміст приватних переговорів Путіна і Макрона

Новость на русском →
Париж, П'ятниця 11 лютого 2022 22:50
Reuters розкрив зміст приватних переговорів Путіна і Макрона Фото: Володимир Путін і Еммануель Макрон (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

Президент Росії Володимир Путін під час візиту французького колеги Еммануеля Макрона до Москви занурив його в історичний екскурс. З претензіями щодо розширення НАТО та його політики відкритих дверей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання з посиланням на двох джерел в оточенні Макрона пише, що Путін в обговоренні ескалації ситуації на кордоні з Україною в основному пред'являв претензії, що беруть витоки з кінця холодної війни.

За словами джерел, Макрон був вражений, наскільки сильно змінився Путін і наскільки він не схожий на людину, яку від зустрічав у своїй літній резиденції на Французькій Рив'єрі три роки тому.

"Путін влаштував йому п'ять годин історичного ревізіонізму", - сказало одне з джерел.

Воно також уточнило, що лідер Кремля викладав свою точку зору на те, що Захід нібито порушив зобов'язання перед Росією з 1997 року з розширенням НАТО за рахунок країн колишнього радянського блоку.

"Він годинами переказував історію з 1997 року. Він топив нас в цих довгих монологах, хоча Макрон намагався повернути його до злободенних проблем", - сказало джерело.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому Путін тримав Макрона на великій відстані від себе під час зустрічі в Москві.

Детальніше про ту зустріч читайте в матеріалі "Запобігти нападу на Україну. Макрон зустрівся з Путіним: перші подробиці".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Еммануель Макрон
NEWS
Росія може почати вторгнення в Україну під час Олімпіади, - Білий дім
Росія може почати вторгнення в Україну під час Олімпіади, - Білий дім
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи