Reuters розкрив зміст приватних переговорів Путіна і Макрона
Президент Росії Володимир Путін під час візиту французького колеги Еммануеля Макрона до Москви занурив його в історичний екскурс. З претензіями щодо розширення НАТО та його політики відкритих дверей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Видання з посиланням на двох джерел в оточенні Макрона пише, що Путін в обговоренні ескалації ситуації на кордоні з Україною в основному пред'являв претензії, що беруть витоки з кінця холодної війни.
За словами джерел, Макрон був вражений, наскільки сильно змінився Путін і наскільки він не схожий на людину, яку від зустрічав у своїй літній резиденції на Французькій Рив'єрі три роки тому.
"Путін влаштував йому п'ять годин історичного ревізіонізму", - сказало одне з джерел.
Воно також уточнило, що лідер Кремля викладав свою точку зору на те, що Захід нібито порушив зобов'язання перед Росією з 1997 року з розширенням НАТО за рахунок країн колишнього радянського блоку.
"Він годинами переказував історію з 1997 року. Він топив нас в цих довгих монологах, хоча Макрон намагався повернути його до злободенних проблем", - сказало джерело.
Нагадаємо, раніше стало відомо, чому Путін тримав Макрона на великій відстані від себе під час зустрічі в Москві.
Детальніше про ту зустріч читайте в матеріалі "Запобігти нападу на Україну. Макрон зустрівся з Путіним: перші подробиці".