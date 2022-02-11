Reuters розкрив зміст приватних переговорів Путіна і Макрона

Президент Росії Володимир Путін під час візиту французького колеги Еммануеля Макрона до Москви занурив його в історичний екскурс. З претензіями щодо розширення НАТО та його політики відкритих дверей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання з посиланням на двох джерел в оточенні Макрона пише, що Путін в обговоренні ескалації ситуації на кордоні з Україною в основному пред'являв претензії, що беруть витоки з кінця холодної війни.

За словами джерел, Макрон був вражений, наскільки сильно змінився Путін і наскільки він не схожий на людину, яку від зустрічав у своїй літній резиденції на Французькій Рив'єрі три роки тому.

"Путін влаштував йому п'ять годин історичного ревізіонізму", - сказало одне з джерел.

Воно також уточнило, що лідер Кремля викладав свою точку зору на те, що Захід нібито порушив зобов'язання перед Росією з 1997 року з розширенням НАТО за рахунок країн колишнього радянського блоку.

"Він годинами переказував історію з 1997 року. Він топив нас в цих довгих монологах, хоча Макрон намагався повернути його до злободенних проблем", - сказало джерело.