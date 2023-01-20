ua ru
Пт, 20 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба призвал отказаться от сотрудничества с "Росатомом": аморально и спонсирует преступления

Новина українською →
Киев , Пятница 20 января 2023 13:00
Кулеба призвал отказаться от сотрудничества с "Росатомом": аморально и спонсирует преступления Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина призывает другие страны прекратить сотрудничество с Россией в атомной сфере, а также ввести санкции против руководства "Росатома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в комментарии для The Washington Post.

Глава МИД заявил, что "Росатом" причастен к поставкам для российской военной промышленности. По его словам, это "еще больше тревожный знак, доказывающий, что проблема серьезнее, чем считалось ранее".

Кулеба подчеркнул, что атомное сотрудничество с Россией в условиях войны с Украиной аморально, поскольку финансирует преступления.

"Ядерное сотрудничество с сегодняшней Россией не только аморально, поскольку оно спонсирует военные преступления России в Украине, но и опасно. … Мы призываем все государства прекратить любое сотрудничество с Россией в ядерной области, не вступать в какие-либо новые совместные проекты с Россией в этой области", - заявив министр.

Он призвал ввести персональные санкции против ключевых должностных лиц и сотрудников "Росатома", которые вмешивались в ядерную систему Украины. Кулеба считает, что санкции - это "абсолютный минимум".

Глава МИД отметил, что Украина лишилась зависимости от поставок российского топлива для своей атомной промышленности. Другие страны могут последовать примеру. Он объяснил, что в последние годы Украина перешла на альтернативные поставки от американской компании Westinghouse, которая оптимизировала топливо, чтобы обслуживать заводы советской эпохи.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси ввести санкции против "Росатома".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба МЗС Росатом Российская Федерация Санкции против России
NEWS
ВСУ отразили 16 атак россиян в трех областях, - Генштаб
ВСУ отразили 16 атак россиян в трех областях, - Генштаб
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина