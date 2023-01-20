Кулеба призвал отказаться от сотрудничества с "Росатомом": аморально и спонсирует преступления

Украина призывает другие страны прекратить сотрудничество с Россией в атомной сфере, а также ввести санкции против руководства "Росатома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в комментарии для The Washington Post.

Глава МИД заявил, что "Росатом" причастен к поставкам для российской военной промышленности. По его словам, это "еще больше тревожный знак, доказывающий, что проблема серьезнее, чем считалось ранее".

Кулеба подчеркнул, что атомное сотрудничество с Россией в условиях войны с Украиной аморально, поскольку финансирует преступления.

"Ядерное сотрудничество с сегодняшней Россией не только аморально, поскольку оно спонсирует военные преступления России в Украине, но и опасно. … Мы призываем все государства прекратить любое сотрудничество с Россией в ядерной области, не вступать в какие-либо новые совместные проекты с Россией в этой области", - заявив министр.

Он призвал ввести персональные санкции против ключевых должностных лиц и сотрудников "Росатома", которые вмешивались в ядерную систему Украины. Кулеба считает, что санкции - это "абсолютный минимум".

Глава МИД отметил, что Украина лишилась зависимости от поставок российского топлива для своей атомной промышленности. Другие страны могут последовать примеру. Он объяснил, что в последние годы Украина перешла на альтернативные поставки от американской компании Westinghouse, которая оптимизировала топливо, чтобы обслуживать заводы советской эпохи.