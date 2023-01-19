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Украина требует пересмотреть потолок цены на российскую нефть

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Четверг 19 января 2023 21:05
Украина требует пересмотреть потолок цены на российскую нефть Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Украины считает необходимым пересмотреть потолок цен на российскую нефть. Сейчас рыночная цена на нефть марки Urals ниже 50 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Украина уверена, что настало время пересмотреть предельную цену на нефть, учитывая, что текущая рыночная цена на нефть марки Urals ниже 50 долларов за баррель. Это решение должно обеспечить резкое сокращение доходов России для финансирования войны, массовых зверств и дестабилизации обстановки в Европе и других странах", - написал он.

Напомним, потолок цен на российскую нефть обходится Кремлю в 172 млн долларов в день. Упущенная выгода вырастет до 280 млн долларов в день, когда с 5 февраля ограничение будет распространено на нефтепродукты.

Добавим, что Индия планирует покупать российскую нефть за рупии. Это позволит стране получить еще большую скидку на энергоноситель из РФ.

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