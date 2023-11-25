Использовали ли россияне реактивные "шахеды" во время атаки на Киев: ответ Игната

Россияне во время сегодняшней атаки дронов на Киев не использовали реактивные "шахеды". Их раньше представил Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

В сети появились фото обломков "шахедов", атаковавших сегодня Киев. На опубликованных кадрах видно, что дроны были черного цвета. В сети предположили, что россияне могли использовать новые иранские беспилотники.

"Это не реактивные (шахеды, - ред.). Иран показал перспективную модель этого "шахеда", неизвестно, в каком количестве их изготовляют и т.д., какова будет доля этого реактивного БПЛА", - сказал Игнат.

Спикер добавил, что россияне постоянно модернизируют "шахеды". Возможно, черный цвет был использован для того, чтобы усложнить работы украинской ПВО.

"Они и раньше совершенствовали те БПЛА, которые получили от Ирана, и те, что делают сами, используя определенные композитные материалы для светоотражающей поверхности. Сейчас мы видим, что использовали карбономатериал. Карбон является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и черный цвет - понятно, почему", - добавил он.

Новые "шахеды"

Иран представил модернизированную версию своей гиперзвуковой ракеты "Фаттах" и новую версию беспилотников "шахед" на военной выставке в Тегеране. Реактивная версия Shahed-136 получила название Shahed-238.

Новый беспилотник имеет черный цвет. Это связывают с возможным применением радиопоглащающих материалов. Однако официального подтверждения этого нет.

Массированная атака на Киев

Этой ночью оккупанты выпустили по Украине 75 дронов-камикадзе типа "Шахед". Наши силы противовоздушной обороны сбили 74 беспилотника. Главной целью россиян был Киев. Сегодняшняя атака "шахедов" на столицу Украины была самой масштабной с начала полномасштабной войны.

В столице обломки сбитых дронов упали в нескольких районах, есть разрушения. Из-за обстрела Киева пострадали 5 человек. Среди них 11-летний ребенок.

Детальнее об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.