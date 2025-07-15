Reuters узнало, какие уступки ЕС обещает Словакии в обмен на поддержку санкций против РФ

В письме, адресованном премьер-министру Словакии Роберту Фицо и подписанном председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, говорится, что Комиссия разъяснит механизм активации "аварийного тормоза", если в ходе отказа от российского газа произойдет скачок цен из-за дефицита поставок.

"Мы тесно сотрудничаем с государствами-членами, которых это касается в первую очередь, особенно со Словакией, чтобы обеспечить постепенный и скоординированный по всей территории ЕС отказ от импорта российской энергии", - уточняется в письме Еврокомиссии.

При этом Брюссель пообещал разработать решение, которое позволит снизить затраты на трансграничные тарифы на газ и нефть для Словакии.

Также ЕС пообещал вмешаться в случае возможных судебных разбирательств, которые Россия может инициировать против Словакии из-за потенциального выхода из договоров на поставку газа.

К слову, ранее Фицо заявлял, что Еврокомиссия предложила Словакии гарантии в обмен на поддержку санкций против России. Но какие именно - он не уточнял.