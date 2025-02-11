Reuters узнало, какие вопросы новый министр финансов США хочет обсудить в Украине

Визит Бессента

Напомним, ранее Bloomberg написало о том, что министр финансов США Скотт Бессент планирует посетить Украину уже на этой неделе. Это произойдет в рамках переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что он отправляет в Украину министра финансов. Бессент должен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Трамп отметил, что война России против Украины должна завершиться.

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