Reuters дізналося, які питання новий міністр фінансів США хоче обговорити в Україні

Візит Бессента

Нагадаємо, раніше Bloomberg написало про те, що міністр фінансів США Скотт Бессент планує відвідати Україну вже цього тижня. Це відбудеться в рамках переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин.

Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що він відправляє в Україну міністра фінансів. Бессент має провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Також Трамп зазначив, що війна Росії проти України має завершитися.

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