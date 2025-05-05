Reuters узнало, рассматривает ли Греция передачу Patriot Украине

Власти Греции пока не поднимали вопрос возможной передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot в качестве военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Неназванный грецкий чиновник рассказал в комментарии изданию, что Греция не вовлечена в план по поставкам в Украину Patriot, как об этом ранее писали СМИ.
"О поставках систем Patriot в Украину из Греции речь не идет", - добавил он.
Напомним, ранее The New York Times писало, что этим летом Украина должна получить две дополнительных системы противовоздушной обороны Patriot.
В частности, по данным издания, одну систему должен предоставить Израиль. Это старая модель и перед отправкой ее необходимо капитально отремонтировать.
При этом вторую систему, по информации журналистов, могут отправить либо Германия, либо Греция.
Уже сегодня, 5 мая, Reuters со ссылкой на собственные источники написало, что в качестве поставщиков систем Patriot для Украины рассматриваются США или Греция. Договоренности о поставках могут быть уже до саммита НАТО, который пройдет в июне в Нидерландах.
К слову, ранее премьер Украины Денис Шмыгаль подчеркивал, что благодаря подписанию сделки о недрах с США Украина получит американские системы противовоздушной обороны.
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