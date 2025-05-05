Reuters узнало, рассматривает ли Греция передачу Patriot Украине

Украина может получить Patriot

Напомним, ранее The New York Times писало, что этим летом Украина должна получить две дополнительных системы противовоздушной обороны Patriot.

В частности, по данным издания, одну систему должен предоставить Израиль. Это старая модель и перед отправкой ее необходимо капитально отремонтировать.

При этом вторую систему, по информации журналистов, могут отправить либо Германия, либо Греция.

Уже сегодня, 5 мая, Reuters со ссылкой на собственные источники написало, что в качестве поставщиков систем Patriot для Украины рассматриваются США или Греция. Договоренности о поставках могут быть уже до саммита НАТО, который пройдет в июне в Нидерландах.

К слову, ранее премьер Украины Денис Шмыгаль подчеркивал, что благодаря подписанию сделки о недрах с США Украина получит американские системы противовоздушной обороны.

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