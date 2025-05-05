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Reuters раскрыло подробности о поставках новых Patriot для Украины

Понедельник 05 мая 2025 15:00
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Reuters раскрыло подробности о поставках новых Patriot для Украины Фото: Союзники обсуждают новые поставки Patriot для Украины (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Агенство Reuters раскрыли подробности о поставках систем Patriot для Украины этим летом. Сейчас западные союзники обсуждают условия сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным собеседника агентства, в качестве потенциальных поставщиков рассматриваются США и Греция.

Страны стремятся достичь договоренности до саммита НАТО, который состоится в конце июня.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев готов приобрести 10 американских систем, которые критически важны для защиты от российских ракет, в том числе баллистических.

По оценкам аналитиков Ukrainian Defence Express, по состоянию на апрель Украина имела по меньшей мере семь работающих комплексов Patriot.

Ранее The New York Times сообщали, что США планируют передать Украине Patriot, который ранее был развернут в Израиле.

Система сейчас находится на ремонте. Также упоминается логистика поставок через Германию или Грецию.

По словам Зеленского, он обсуждал вопрос ПВО с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане. Этот разговор украинский лидер назвал "лучшей встречей", которую они имели.

Patriot для Украины

Напомним, вчера мы писали, что Украина уже этим летом получит систему противовоздушной обороны Patriot из Израиля.

Согласно информации четырех действующих и бывших чиновников США, система Patriot, которая базировалась в Израиле, была старой моделью и будет отправлена в Украину после ее капитального ремонта.

Чиновники, как отмечает NYT, отказались раскрывать отношение президента США Дональда Трампа к решению передать Украине новые системы ПВО, а также не уточнили, когда именно было принято это решение - до или после его возвращения в Белый дом.

"Президент Трамп четко заявил, что хочет, чтобы война в Украине закончилась, а убийства прекратились", - заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюитт.

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