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Нельзя хлеб и овощи. Что на самом деле разрешают везти с собой через границу Польши

Новина українською →
Понедельник 21 августа 2023 11:30
Нельзя хлеб и овощи. Что на самом деле разрешают везти с собой через границу Польши Фото: Пересечение границы с Польшей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

На польской границе участились случаи изъятия продуктов питания, которые люди везут с собой из Украины. В соцсетях украинцы делятся случаями, что им не позволили взять с собой даже яблоки.

Что разрешается ввозить через границу в соседнюю страну, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Львовскую таможню.

Отмечается, что сейчас действует запрет на провоз продуктов питания, кроме некоторых исключений.

"По информации польской стороны, гражданам, которые пересекают украинско-польскую границу в направлении выезда из Украины, строго запрещается перевозить с собой продукты питания", – отмечают на странице таможни.

Запрет касается следующих продуктов:

  • мясные;
  • молочные;
  • рыба;
  • хлебобулочные изделия;
  • бутерброды;
  • овощи;
  • фрукты.

Отмечается, что нельзя везти и другие продукты. При выявлении нарушений граждане и их транспортные средства будут возвращены в Украину, предупреждают львовские таможенники.

В то же время разрешается везти с собой:

  • воду;
  • консервы в металлических или стеклянных банках;
  • 2 пачки сигарет;
  • алкоголь в разрешенных нормах.

Между тем, украинцы, которые на днях пересекали границу, отмечают, что провозили еду, которая необходима для питания в дороге, и на это не обращали внимания. Также многие, кто часто путешествует через границу, считают, что запрет и изъятие продуктов зависит от смены на польской таможне и отношения отдельных работников.

В то же время, официальные правила ввоза продуктов в ЕС не запрещают брать с собой небольшое количество пищи для собственного потребления.

"Если вы путешествуете в ЕС из страны, не входящей в ЕС, вам запрещено брать с собой любые мясные или молочные продукты. Однако вы можете взять с собой ограниченное количество фруктов и овощей, а также яиц, яичных продуктов и меда. Разрешается также ограниченное количество рыбы или рыбных продуктов", – отмечается на сайте Евросоюза.

Напомним, мы писали, что украинцев предупредили о строгих проверках на польской границе.

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