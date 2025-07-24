Рецепт десерта с черникой, который похож на гигантский эклер: удивит своим вкусом

Карпатка с черникой

Для теста понадобятся такие ингредиенты:

молоко - 100 г

вода - 100 г

масло - 80 г

соль - 1/2 ч.л

мука - 140 г

яйца - 4 шт.

Для крема:

молоко - 500 мл

сахар - 50 г

ванильный сахар - 10 г

мука - 20 г

кукурузный крахмал - 20 г

масло - 200 г

яйца - 1 шт.

Ингредиенты для конфи:

черника - 200 г

кукурузный крахмал -16 г

сахар - 30 г

"Этот десерт, как гигантский эклер, который вы захотите съесть", - отметил фудблогер.

Способ приготовления

Сначала нужно поставить на средний огонь кастрюлю, вливаем в нее воду, молоко, добавляем масло и соль. Когда смесь начнет кипеть - всыпьте муку и перемешивайте 2-3 мин.

Снимите с огня и ложкой вымешивайте дальше, чтобы в тесте не было ни одного комочка муки, а все размешалось до однородности.

После этого подождите, чтобы тесто немного остыло и перемешивая - добавляйте по одному большому яйцу. Консистенция теста должна быть такой, чтобы оно не было ни густым, ни жидким.

Разделите тесто на 2 кольца диаметром 18 см, выложите и разровняйте. Выпекайте при 200 С 25 мин - дайте остыть в духовке, не вынимая его.

Тесто для карпатки с черникой (фото: кадр из видео)

Для конфитюра перебейте в пюре чернику или другие ягоды. Добавьте сахар и крахмал и постоянно перемешивая венчиком проварите до загустения. В кастрюлю влейте молоко, добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, всыпьте муку и крахмал и вымешайте венчиком в однородную массу.

Смесь поставьте на огонь, перемешивая венчиком готовьте до загустения крема. Взбивайте мягкое масло, постепенно добавляя охлажденный заварной крем - все взбейте до однородности.

Крем для карпатки с черникой (фото: кадр из видео)

В кольце выкладываем одну половинку теста, на нее половину заварного крема, далее конфитюр, вторая часть крема, и слегка прижимаем вторым коржом. В конце оставьте настояться в холодильнике на всю ночь.

Карпатка с черникой (фото: кадр из видео)