Рецепт десерта с черникой, который похож на гигантский эклер: удивит своим вкусом

Карпатка с черникой - это популярный польский десерт, который часто готовят летом. Десерт состоит из двух слоев заварного теста, между которыми - нежный крем и свежая черника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.
Для теста понадобятся такие ингредиенты:
Для крема:
Ингредиенты для конфи:
"Этот десерт, как гигантский эклер, который вы захотите съесть", - отметил фудблогер.
Способ приготовления
Сначала нужно поставить на средний огонь кастрюлю, вливаем в нее воду, молоко, добавляем масло и соль. Когда смесь начнет кипеть - всыпьте муку и перемешивайте 2-3 мин.
Снимите с огня и ложкой вымешивайте дальше, чтобы в тесте не было ни одного комочка муки, а все размешалось до однородности.
После этого подождите, чтобы тесто немного остыло и перемешивая - добавляйте по одному большому яйцу. Консистенция теста должна быть такой, чтобы оно не было ни густым, ни жидким.
Разделите тесто на 2 кольца диаметром 18 см, выложите и разровняйте. Выпекайте при 200 С 25 мин - дайте остыть в духовке, не вынимая его.
Для конфитюра перебейте в пюре чернику или другие ягоды. Добавьте сахар и крахмал и постоянно перемешивая венчиком проварите до загустения. В кастрюлю влейте молоко, добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, всыпьте муку и крахмал и вымешайте венчиком в однородную массу.
Смесь поставьте на огонь, перемешивая венчиком готовьте до загустения крема. Взбивайте мягкое масло, постепенно добавляя охлажденный заварной крем - все взбейте до однородности.
В кольце выкладываем одну половинку теста, на нее половину заварного крема, далее конфитюр, вторая часть крема, и слегка прижимаем вторым коржом. В конце оставьте настояться в холодильнике на всю ночь.
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