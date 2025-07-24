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Рецепт десерта с черникой, который похож на гигантский эклер: удивит своим вкусом

Рецепт вкусной карпатки с черникой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Карпатка с черникой - это популярный польский десерт, который часто готовят летом. Десерт состоит из двух слоев заварного теста, между которыми - нежный крем и свежая черника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.

Карпатка с черникой

Для теста понадобятся такие ингредиенты:

  • молоко - 100 г
  • вода - 100 г
  • масло - 80 г
  • соль - 1/2 ч.л
  • мука - 140 г
  • яйца - 4 шт.

Для крема:

  • молоко - 500 мл
  • сахар - 50 г
  • ванильный сахар - 10 г
  • мука - 20 г
  • кукурузный крахмал - 20 г
  • масло - 200 г
  • яйца - 1 шт.

Ингредиенты для конфи:

  • черника - 200 г
  • кукурузный крахмал -16 г
  • сахар - 30 г

"Этот десерт, как гигантский эклер, который вы захотите съесть", - отметил фудблогер.

Способ приготовления

Сначала нужно поставить на средний огонь кастрюлю, вливаем в нее воду, молоко, добавляем масло и соль. Когда смесь начнет кипеть - всыпьте муку и перемешивайте 2-3 мин.

Снимите с огня и ложкой вымешивайте дальше, чтобы в тесте не было ни одного комочка муки, а все размешалось до однородности.

После этого подождите, чтобы тесто немного остыло и перемешивая - добавляйте по одному большому яйцу. Консистенция теста должна быть такой, чтобы оно не было ни густым, ни жидким.

Разделите тесто на 2 кольца диаметром 18 см, выложите и разровняйте. Выпекайте при 200 С 25 мин - дайте остыть в духовке, не вынимая его.

Тесто для карпатки с черникой (фото: кадр из видео)

Для конфитюра перебейте в пюре чернику или другие ягоды. Добавьте сахар и крахмал и постоянно перемешивая венчиком проварите до загустения. В кастрюлю влейте молоко, добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, всыпьте муку и крахмал и вымешайте венчиком в однородную массу.

Смесь поставьте на огонь, перемешивая венчиком готовьте до загустения крема. Взбивайте мягкое масло, постепенно добавляя охлажденный заварной крем - все взбейте до однородности.

Крем для карпатки с черникой (фото: кадр из видео)

В кольце выкладываем одну половинку теста, на нее половину заварного крема, далее конфитюр, вторая часть крема, и слегка прижимаем вторым коржом. В конце оставьте настояться в холодильнике на всю ночь.

Карпатка с черникой (фото: кадр из видео)

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