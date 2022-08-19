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Британія оголосила про виділення фінансової допомоги для українських біженців

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Лондон, П'ятниця 19 серпня 2022 02:54
Британія оголосила про виділення фінансової допомоги для українських біженців Фото: Британія оголосила про виділення фінансової допомоги для українських біженців (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Уряд Британії направить 43,2 млн доларів на допомогу Україні, Сирії та країнам Східної Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу британського уряду.

Як зазначається, 18,3 млн доларів з цієї суми піде на підтримку близько 200 тисяч українських біженців у Польщі та внутрішньо переміщених осіб у самій Україні. Серед тих, кому планується надати допомогу - діти, літні люди та інваліди, які покинули свої будинки через конфлікт.

На підтримку Східної Африки, де, за даними Лондона, 48 млн осіб опинилися в ситуації підвищеного ризику через брак продовольства, буде направлено 16,8 млн доларів. Основні одержувачі коштів - Сомалі, Ефіопія, Судан.

Нарешті, 8,4 млн доларів підуть на допомогу сирійським біженцям, які знайшли укриття від громадянської війни в сусідньому Лівані. Ці кошти будуть виділені Всесвітній продовольчій програмі ООН.

Раніше повідомлялося, що уряд Шотландії може залучити армію для допомоги в розміщенні біженців з України.

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