Ресторан будущего: Tesla открыла уникальный ресторан с зарядками и кинотеатром

80 зарядных станций и мегаэкраны

Новый ресторан расположен вдоль легендарной трассы 66 и называется Tesla Diner.

На территории находится 80 киосков для зарядных станций V4 Supercharger, что делает его крупнейшей городской зарядной станцией Supercharger в мире, обеспечивая быструю и эффективную зарядку для десятков электромобилей одновременно.

Также в ресторане есть два огромных 20-метровых светодиодных мегаэкрана, которые превращают зарядную площадку в настоящий автокинотеатр, предлагая развлечения во время ожидания.

Для посетителей есть специальные солнечные навесы, которые не только затеняют зарядную площадку, но и способствуют ежегодному сокращению выбросов CO₂ примерно на 12 миллионов килограммов, подчеркивая приверженность Tesla к экологичности.

Ресторан Tesla в Голливуде (фото: tesla.com)

Ретро-футуристический дизайн и инновационный сервис

Дизайн здания площадью 9300 квадратных футов (около 864 м²), разработанный компанией Stantec, поражает своей ретро-футуристической эстетикой.

Вдохновленный американским стилем середины века, он сочетает изогнутые металлические поверхности, неоновые акценты и просторные стеклянные панели, создавая стилизованное видение будущего.

"Фишки" ресторана Тесла

Сам ресторан работает круглосуточно и предлагает:

Более 250 мест для посетителей

Террасу на крыше Skypad с невероятным видом на город, идеально подходящую для вечерних посиделок

Посетители могут делать заказ через сенсорный экран автомобиля Tesla, то есть не выходя из авто, а официант доставит ее прямо к вашему окну!

Меню от шеф-повара Эрика Гринспена - классические блюда закусочной с "изюминкой Tesla": сочные бургеры, хот-доги, курица и вафли, а также молочные коктейли ручной работы, которые подаются в оригинальной упаковке, вдохновленной Cybertruck.

Что еще предлагают клиентам

Эксклюзивные товары

Здесь можно приобрести фигурку Tesla Bot, одежду в стиле закусочной и брендированные сладости.

Экологичность

Благодаря солнечным навесам и инновационным решениям, Tesla Diner становится примером сочетания комфорта и заботы об окружающей среде.

Адрес: Tesla Diner, 7001 Santa Monica Blvd, Западный Голливуд, Калифорния 90038, США.