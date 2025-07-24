Ресторан будущего: Tesla открыла уникальный ресторан с зарядками и кинотеатром

Хорошая новость для водителей электрокаров и ценителей инноваций - Tesla сделала очередной прорыв, официально открыв свой первый в мире ресторан и автокинотеатр. Это не просто зарядная станция, а настоящий ретро-футуристический комплекс, который совершенно по-новому подает посетителям обычный придорожный пит-стоп.
Что это за ресторан, где он находится и какие у него есть "фишки", рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Tesla в сети Х.
Новый ресторан расположен вдоль легендарной трассы 66 и называется Tesla Diner.
На территории находится 80 киосков для зарядных станций V4 Supercharger, что делает его крупнейшей городской зарядной станцией Supercharger в мире, обеспечивая быструю и эффективную зарядку для десятков электромобилей одновременно.
Также в ресторане есть два огромных 20-метровых светодиодных мегаэкрана, которые превращают зарядную площадку в настоящий автокинотеатр, предлагая развлечения во время ожидания.
Для посетителей есть специальные солнечные навесы, которые не только затеняют зарядную площадку, но и способствуют ежегодному сокращению выбросов CO₂ примерно на 12 миллионов килограммов, подчеркивая приверженность Tesla к экологичности.
Ресторан Tesla в Голливуде (фото: tesla.com)
Дизайн здания площадью 9300 квадратных футов (около 864 м²), разработанный компанией Stantec, поражает своей ретро-футуристической эстетикой.
Вдохновленный американским стилем середины века, он сочетает изогнутые металлические поверхности, неоновые акценты и просторные стеклянные панели, создавая стилизованное видение будущего.
Сам ресторан работает круглосуточно и предлагает:
Эксклюзивные товары
Здесь можно приобрести фигурку Tesla Bot, одежду в стиле закусочной и брендированные сладости.
Экологичность
Благодаря солнечным навесам и инновационным решениям, Tesla Diner становится примером сочетания комфорта и заботы об окружающей среде.
Адрес: Tesla Diner, 7001 Santa Monica Blvd, Западный Голливуд, Калифорния 90038, США.