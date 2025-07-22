ua en ru
Вт, 22 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Массовое отравление в ресторане Кацурина: специалисты выявили ряд нарушений

Львов, Вторник 22 июля 2025 21:27
UA EN RU
Массовое отравление в ресторане Кацурина: специалисты выявили ряд нарушений Фото: в ресторане Кацурина обнаружили ряд нарушений (freepik.com)
Автор: Татьяна Степанова

Во львовском ресторане "Китайский привет", где массово отравились посетители, обнаружили ряд нарушений санитарных норм. В частности, в заведении неправильно хранили продукты и кухонный инвентарь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Как сообщается, по состоянию на 22 июля во Львове госпитализированы 76 человек, которые посещали ресторан "Китайский привет". У 25 пациентов и одного работника ресторана диагностировали сальмонеллез.

В ходе эпидемиологического расследования специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили ряд нарушений действующего законодательства, в частности:

  • нарушение правил мытья инвентаря: инвентарь кондитерского цеха мылся вместе с инвентарем мясного и овощного цехов в подвальном помещении;
  • неправильное хранение кухонного инвентаря: отсутствуют специальные емкости с крышками для хранения вымытого оборудования;
  • нарушения в организации хранения продуктов: сыпучие продукты хранились в коридоре подвального этажа, нарушено товарное соседство в холодильном оборудовании;
  • неорганизованное хранение уборочного инвентаря и отсутствие надлежащей маркировки;
  • отсутствует контроль температурных режимов хранения продуктов - соответствующие чек-листы и журналы не предоставлены.

В ходе проверки выявлено, что только 7 из 23 работников ресторана имели медицинские книжки. 16 работников, которые не предоставили документов, рекомендовано не допускать к работе и направлены к семейному врачу для прохождения обследования и лечения.

Сейчас продолжаются исследования образцов пищи, смывов с поверхностей оборудования и проб воды. При вирусологическом исследовании проб воды вирусов гепатита А, ротавирусов, энтеровирусов и аденовирусов не обнаружено.

Также проверено мясо птицы и яйца, которые использовали в ресторане:

  • мясо курятины соответствует всем нормам безопасности, в частности по уровню радиации, микробиологии и содержанию химических веществ;
  • яйца также безопасны и соответствуют требованиям по качеству и безопасности.

Массовое отравление в ресторане Кацурина

Напомним, 16 июля владелец сети ресторанов "Китайский привет" Михаил Кацурин рассказал, что он и его гости отравились в ресторане во Львове, который открылся всего несколько дней назад.

Позже полиция начала расследование массового отравления. Было известно о госпитализации десятков людей.

Ранее сообщалось, что после массового отравления в ресторане "Китайский привет" у 45 человек обнаружили сальмонеллез. Они все ели один и тот же десерт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов
Новости
Рада приняла резонансный закон об урезании полномочий НАБУ и САП
Рада приняла резонансный закон об урезании полномочий НАБУ и САП
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки