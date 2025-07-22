Массовое отравление в ресторане Кацурина: специалисты выявили ряд нарушений

Во львовском ресторане "Китайский привет", где массово отравились посетители, обнаружили ряд нарушений санитарных норм. В частности, в заведении неправильно хранили продукты и кухонный инвентарь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Как сообщается, по состоянию на 22 июля во Львове госпитализированы 76 человек, которые посещали ресторан "Китайский привет". У 25 пациентов и одного работника ресторана диагностировали сальмонеллез.

В ходе эпидемиологического расследования специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили ряд нарушений действующего законодательства, в частности:

нарушение правил мытья инвентаря: инвентарь кондитерского цеха мылся вместе с инвентарем мясного и овощного цехов в подвальном помещении;

неправильное хранение кухонного инвентаря: отсутствуют специальные емкости с крышками для хранения вымытого оборудования;

нарушения в организации хранения продуктов: сыпучие продукты хранились в коридоре подвального этажа, нарушено товарное соседство в холодильном оборудовании;

неорганизованное хранение уборочного инвентаря и отсутствие надлежащей маркировки;

отсутствует контроль температурных режимов хранения продуктов - соответствующие чек-листы и журналы не предоставлены.

В ходе проверки выявлено, что только 7 из 23 работников ресторана имели медицинские книжки. 16 работников, которые не предоставили документов, рекомендовано не допускать к работе и направлены к семейному врачу для прохождения обследования и лечения.

Сейчас продолжаются исследования образцов пищи, смывов с поверхностей оборудования и проб воды. При вирусологическом исследовании проб воды вирусов гепатита А, ротавирусов, энтеровирусов и аденовирусов не обнаружено.

Также проверено мясо птицы и яйца, которые использовали в ресторане: