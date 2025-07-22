Массовое отравление в ресторане Кацурина: специалисты выявили ряд нарушений
Во львовском ресторане "Китайский привет", где массово отравились посетители, обнаружили ряд нарушений санитарных норм. В частности, в заведении неправильно хранили продукты и кухонный инвентарь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.
Как сообщается, по состоянию на 22 июля во Львове госпитализированы 76 человек, которые посещали ресторан "Китайский привет". У 25 пациентов и одного работника ресторана диагностировали сальмонеллез.
В ходе эпидемиологического расследования специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили ряд нарушений действующего законодательства, в частности:
- нарушение правил мытья инвентаря: инвентарь кондитерского цеха мылся вместе с инвентарем мясного и овощного цехов в подвальном помещении;
- неправильное хранение кухонного инвентаря: отсутствуют специальные емкости с крышками для хранения вымытого оборудования;
- нарушения в организации хранения продуктов: сыпучие продукты хранились в коридоре подвального этажа, нарушено товарное соседство в холодильном оборудовании;
- неорганизованное хранение уборочного инвентаря и отсутствие надлежащей маркировки;
- отсутствует контроль температурных режимов хранения продуктов - соответствующие чек-листы и журналы не предоставлены.
В ходе проверки выявлено, что только 7 из 23 работников ресторана имели медицинские книжки. 16 работников, которые не предоставили документов, рекомендовано не допускать к работе и направлены к семейному врачу для прохождения обследования и лечения.
Сейчас продолжаются исследования образцов пищи, смывов с поверхностей оборудования и проб воды. При вирусологическом исследовании проб воды вирусов гепатита А, ротавирусов, энтеровирусов и аденовирусов не обнаружено.
Также проверено мясо птицы и яйца, которые использовали в ресторане:
- мясо курятины соответствует всем нормам безопасности, в частности по уровню радиации, микробиологии и содержанию химических веществ;
- яйца также безопасны и соответствуют требованиям по качеству и безопасности.
Массовое отравление в ресторане Кацурина
Напомним, 16 июля владелец сети ресторанов "Китайский привет" Михаил Кацурин рассказал, что он и его гости отравились в ресторане во Львове, который открылся всего несколько дней назад.
Позже полиция начала расследование массового отравления. Было известно о госпитализации десятков людей.
Ранее сообщалось, что после массового отравления в ресторане "Китайский привет" у 45 человек обнаружили сальмонеллез. Они все ели один и тот же десерт.
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