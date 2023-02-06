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Республиканцы раскритиковали Байдена за нежелание сбивать китайский аэростат

Фото: республиканцы раскритиковали Байдена за нежелание сбивать китайский аэростат (twitter.com/WarMonitors)
Автор: Константин Широкун

Депутаты-республиканцы США раскритиковали президента Джо Байдена за несколько дней ожидания, которые понадобились для принятия решения об уничтожении китайского воздушного шара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Главу государства также обвинили в проявлении слабости по отношению к Китаю и первоначальной попытке сохранить нарушение воздушного пространства США в секрете.

"Мы должны были сбить этот воздушный шар над Алеутскими островами, где 28 января он впервые вошел в воздушное пространство США над Аляской", - заявил республиканец Том Коттон, член сенатского комитета по вооруженным силам.

Коттон предположил, что Байден не хотел раскрывать информацию о проникновении аэростата в воздушное пространство США, чтобы спасти запланированную дипломатическую поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, которая в конечном итоге была отложена.

"Я думаю, что отчасти это связано с нежеланием президента предпринимать какие-либо действия, которые могут рассматриваться как провокационные или конфронтационные по отношению к китайским коммунистам", - добавил Коттон.

Республиканец Майк Тернер, председатель комитета Палаты представителей по разведке, сказал, что, по его мнению, Китай использует воздушный шар, чтобы выяснить, как противостоять американскому ядерному оружию и системам противоракетной обороны.

Марко Рубио, заместитель председателя сенатского комитета по разведке, подчеркнул, что таким образом Китай пытается отправить сообщение о том, что он может легко и безнаказанно проникнуть в воздушное пространство США.

Напомним, на днях американские военные обнаружили в северной части Соединенных Штатов разведывательный воздушный шар.

В свою очередь МИД Китая заявил, что воздушный шар прилетел с их территории, однако не использовался для разведки.

Позже стало известно, что США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар, который считали шпионом.

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