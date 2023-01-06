Республиканцы могут урезать оборонный бюджет США в обмен на назначение спикера, - СМИ

По словам трех человек, знакомых с ходом обсуждения, частью обсуждаемого соглашения будет ограничение расходов на 2024 финансовый год по всему правительству на уровне 2022 года. Расходы на национальную оборону, из которых в основном финансируется Пентагон, составили около 782 млрд долларов в 2022 финансовом году и увеличились на 75 млрд долларов до 857 млрд долларов в 2023 финансовом году.

Идея Маккарти о сокращении бюджета не понравится большинству республиканцев в оборонных комитетах по вооруженным силам, которые годами настаивали на значительном увеличении расходов на национальную безопасность.

Источник, знакомый с этим вопросом, заявил, что этот вопрос поднимался во время телефонного разговора Маккарти с республиканцами в пятницу, и что "ястребы" обороны были обеспокоены этим.

Увеличение расходов на 2023 год подчеркнуло двухпартийную озабоченность растущей инфляцией, стратегическим соперничеством с Китаем и полномасштабным вторжением России в Украину. Это также был единственный способ получить поддержку республиканцев для ежегодного законопроекта о разрешении на оборону и сводного законопроекта о расходах, содержащего также бюджет Пентагона.

Отметим, что в оборонный бюджет США также входит и военная помощь Украине.

Напомним, впервые за 164 года конгрессмены не могут избрать спикера Палаты представителей.

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