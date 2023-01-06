UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Республіканці можуть урізати оборонний бюджет США в обмін на призначення спікера, - ЗМІ

Фото: кандидат на пост спікера у Палаті представників США Кевін Маккарті (flickr.com/cornstalker)
Автор: Валерія Поліщук

Республіканці у Палаті представників Конгресу США обговорюють угоду, яка дозволить Кевіну Маккарті обратися на посаду спікера. Угода передбачає скорочення оборонного бюджету на 2023 рік фіскальний рік на 75 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами трьох осіб, знайомих із ходом обговорення, частиною обговореної угоди буде обмеження витрат на 2024 фінансовий рік по всьому уряду на рівні 2022 року. Витрати на національну оборону, з яких в основному фінансується Пентагон, склали близько 782 млрд доларів у 2022 фінансовому році і збільшилися на 75 млрд доларів до 857 млрд доларів у 2023 фінансовому році.

Ідея Маккарті про скорочення бюджету не сподобається більшості республіканців в оборонних комітетах зі збройних сил, які роками наполягали на значному збільшенні видатків на національну безпеку.

Джерело, знайоме з цим питанням, заявило, що це питання порушувалося під час телефонної розмови Маккарті з республіканцями в п'ятницю, і що "яструби" оборони були стурбовані цим.

Збільшення витрат на 2023 рік підкреслило двопартійне занепокоєння інфляцією, що зростає, стратегічним суперництвом з Китаєм і повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Це також був єдиний спосіб отримати підтримку республіканців для щорічного законопроєкту про дозвіл на оборону та зведеного законопроєкту про витрати, що містить також бюджет Пентагону.

Зазначимо, що до оборонного бюджету США також входить і військова допомога Україні.

Нагадаємо, вперше за 164 роки конгресмени не можуть обрати спікера Палати представників.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, чому в США не можуть обрати спікера Палати представників і чим це загрожує нашій країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниСполучені Штати Америки