В Республиканской партии действует "путинское крыло", - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Она озвучила эту информацию после того, как экс-президент Дональд Трамп отреагировал на смерть российского оппозиционера Алексея Навального, фактически не упомянув ни его, ни диктатора Владимира Путина.

"Мы должны серьезно отнестись к тому, до какой степени у вас сейчас есть путинское крыло в Республиканской партии. Я считаю, что проблема этого избирательного цикла заключается в том, чтобы путинское крыло Республиканской партии не захватило Западное крыло Белого дома", - сказала Чейни в интервью Джейку Тапперу на CNN в программе "О положении в стране".

Издание отмечает, что президент США Джо Байден и Дональд Трамп противоположно отреагировали на смерть заключенного российского оппозиционера.

Байден в своих комментариях в Белом доме, после объявления о смерти Навального, решительно возложил вину на "Путина и его головорезов".

"Не делайте ошибки: Путин несет ответственность за смерть Навального. Путин несет ответственность. То, что произошло с Навальным, является еще одним доказательством жестокости Путина. Никого нельзя обмануть", - сказал Байден.

В то же время Трамп ничего не сказал непосредственно о Навальном в заметке, которую его кампания назвала официальным ответом на смерть оппозиционера. Вместо этого он более 20 раз публиковал сообщения на различные темы, включая его уголовные дела и политических оппонентов.

"Когда вы думаете о Дональде Трампе, который, например, обещает возмездие, за то, что Владимир Путин сделал с Навальным, - это то, как выглядит возмездие в стране, где лидер не подчиняется верховенству права", - сказала Чейни.

Ранее в этом месяце бывший президент также заявил, что поощрял бы Россию делать "все, что она захочет" с любой страной-членом НАТО, которая не придерживается рекомендаций по расходам, и не предлагал бы такой стране защиту США - позиция, которая, по словам главы НАТО Йенса Столтенберга, "подрывает всю нашу безопасность, включая безопасность США, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску".

"Он фактически дал понять, что при администрации Трампа Соединенные Штаты вряд ли будут соблюдать свои обязательства перед НАТО", - сказала Чейни. Она назвала комментарии Трампа "опасными" и сказала, что они демонстрируют "полное непонимание роли Америки в мире".

Чейни также заявила, что еще не решила, будет ли баллотироваться в президенты, как третья сторона, но заверила, что сделает "все необходимое, чтобы победить Дональда Трампа".

Скандальное заявление Трампа

10 февраля в Южной Каролине Трамп заявил, что не захочет защищать членов НАТО от нападения России, если вклад этих стран в оборонный Альянс будет недостаточным. Кроме того, Трамп заявил, что на посту президента США поощрял Россию делать все, что ей заблагорассудится,

В Белом доме такие заявления назвали "ужасными и безумными". Президент США Джо Байден назвал Трампа "полезным соратником" Путина.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что неспособность Конгресса утвердить пакет финпомощи для Украины на 61 млрд долларов, который блокирует группа республиканцев - это подарок Путину.

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