У Республіканській партії діє "путінське крило", - CNN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Вона озвучила цю інформацію після того, як екс-президент Дональд Трамп відреагував на смерть російського опозиціонера Олексія Навального, фактично не згадавши ані його, ані диктатора Володимира Путіна.

"Ми повинні серйозно поставитися до того, до якої міри у вас зараз є путінське крило в Республіканській партії. Я вважаю, що проблема цього виборчого циклу полягає в тому, щоб путінське крило Республіканської партії не захопило Західне крило Білого дому", - сказала Чейні в інтерв'ю Джейку Тапперу на CNN в програмі "Про становище в країні".

Видання зазначає, що президент США Джо Байден і Дональд Трамп протилежно відреагували на смерть ув'язненого російського опозиціонера.

Байден у своїх коментарях у Білому домі після оголошення про смерть Навального, рішуче поклав провину на "Путіна і його головорізів".

"Не робіть помилки: Путін несе відповідальність за смерть Навального. Путін несе відповідальність. Те, що сталося з Навальним, є ще одним доказом жорстокості Путіна. Нікого не можна обдурити", - сказав Байден.

Водночас Трамп нічого не сказав безпосередньо про Навального в дописі, який його кампанія назвала офіційною відповіддю на смерть опозиціонера. Натомість він більше 20 разів публікував дописи на різні теми, включаючи його кримінальні справи та політичних опонентів.

"Коли ви думаєте про Дональда Трампа, який, наприклад, обіцяє відплату, то те, що Володимир Путін зробив з Навальним, - це те, як виглядає відплата в країні, де лідер не підпорядковується верховенству права", - сказала Чейні.

Раніше цього місяця колишній президент також заявив, що заохочував би Росію робити "все, що вона захоче" з будь-якою країною-членом НАТО, яка не дотримується рекомендацій щодо витрат, і не пропонував би такій країні захист США - позиція, яка, за словами глави НАТО Єнса Столтенберга, "підриває всю нашу безпеку, включно з безпекою США, і наражає американських та європейських солдатів на підвищений ризик".

"Він фактично дав зрозуміти, що за адміністрації Трампа Сполучені Штати навряд чи будуть дотримуватися своїх зобов'язань перед НАТО", - сказала Чейні. Вона назвала коментарі Трампа "небезпечними" і сказала, що вони демонструють "повне нерозуміння ролі Америки у світі".

Чейні також заявила, що ще не вирішила, чи буде балотуватися в президенти, як третя сторона, але запевнила, що зробить "усе необхідне, щоб перемогти Дональда Трампа".

Скандальна заява Трампа

10 лютого в Південній Кароліні Трамп заявив, що не захоче захищати членів НАТО від нападу Росії, якщо внесок цих країн до оборонного Альянсу буде недостатнім. Крім того, Трамп заявив, що на посаді президента США заохочував Росію робити усе, що їй заманеться,

У Білому домі такі заяви назвали "жахливими та божевільними". Президент США Джо Байден назвав Трампа "корисним поплічником" Путіна.

Віце-президент США Камала Харріс заявила, що неспроможність Конгресу затвердити пакет фіндопомоги для України на 61 млрд доларів, який блокує група республіканців - це подарунок Путіну.

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