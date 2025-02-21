Республиканец в Конгрессе восстал против Трампа из-за Украины

Республиканцы в Конгрессе начинают оказывать более решительное сопротивление резкому развороту Дональда Трампа от президента Украины, предупреждая, что они не потерпят уступок Владимиру Путину.

Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик не согласился с критикой Трампа в адрес президента Украины Владимира Зеленского, высказанной им в последние дни, и предупредил, что законодатели от обеих партий "готовы, желают и способны сделать все возможное, чтобы не допустить вознаграждения диктатора-коммуниста Владимира Путина за его незаконное вторжение".

"Мы будем использовать все рычаги и все голоса, имеющиеся в нашем распоряжении, независимо от личных или политических последствий", - написал Фицпатрик в сети Х.

Он заявил Зеленский не нуждается в том, чтобы какая-либо страна навязывала ему сделку, "которая не гарантирует безопасность и суверенитет украинского народа, народа, который избрал его более чем 73% голосов".

Фицпатрик, член комитета по разведке Палаты представителей и сопредседатель фракции Конгресса по Украине, представляет колеблющийся округ в пригороде Филадельфии.

Его заявление стало одной из самых резких на сегодняшний день критикой позиции Трампа по России и Украине со стороны республиканцев, которые до сих пор отказывались использовать свое большинство в Палате представителей и Сенате, чтобы потребовать от него смены курса.

Президент давно настаивает на прекращении войны, утверждая, что полномасштабное вторжение России в Украину не произошло бы, если бы он был в Белом доме в феврале 2022 года. Он усилил эту критику в последние дни после того, как Украина отклонила предложение США о передаче большей части своих важнейших минеральных богатств, и назвал Зеленского "диктатором".

Поддержка Украины остается высокой как среди республиканцев, так и среди демократов. Председатель Комитета по вооруженным силам Сената Роджер Уикер, республиканец из Миссисипи, сказал, что министр обороны Пит Хегсет совершил "ошибку новичка", заявив в своей речи в НАТО, что для Украины нереально восстановить свои границы до 2014 года - или вступить в НАТО.

Пока неизвестно, что делают республиканцы, которые до сих пор отказывались порывать с Трампом по многим другим вопросам, это на этот раз. Они оказали мало сопротивления роспуску Агентства США по международному развитию, планам уволить тысячи членов федерального правительства или получению Департаментом правительственной эффективности Илона Маска доступа к важнейшим компьютерным системам по всему правительству.

Они также одобрили кандидатов, которые вызвали яростное сопротивление. Например, у Хегсета было мало управленческого опыта, и его преследовали обвинения в злоупотреблении алкоголем и сексуальных домогательствах, которые он отрицал.