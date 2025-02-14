"Ошибка новичка". В Сенате США объяснили заявления Хегсета об Украине и границах 2014 года

Министр обороны США Пит Хегсет допустил "ошибку новичка". Такак можно объяснить его заявление, что возвращение Украины к довоенным границам "нереалистично".

Такое мнение высказал глава комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер, пишет РБК-Украина со ссылкой на Рolitico .

"Хегсет станет отличным министром обороны, хотя я не выбирал его для этой работы. Но он совершил ошибку новичка в Брюсселе и отказался от части своих слов", - сказал республиканец Уикер изданию в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Сенатор добавил, что не знает, кто написал речь Хегсета, хотя ее мог написать Такер Карлсон, а "Карлсон - дурак".

Кроме того, Уикер, будучи убежденным сторонником Украины, сказал, что он был "удивлен" первоначальными комментариями Хегсета об Украине и "ободрен" тем, что новый глава Пентагона изменил курс.