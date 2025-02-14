"Ошибка новичка". В Сенате США объяснили заявления Хегсета об Украине и границах 2014 года
Министр обороны США Пит Хегсет допустил "ошибку новичка". Такак можно объяснить его заявление, что возвращение Украины к довоенным границам "нереалистично".
Такое мнение высказал глава комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер, пишет РБК-Украина со ссылкой на Рolitico.
"Хегсет станет отличным министром обороны, хотя я не выбирал его для этой работы. Но он совершил ошибку новичка в Брюсселе и отказался от части своих слов", - сказал республиканец Уикер изданию в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
Сенатор добавил, что не знает, кто написал речь Хегсета, хотя ее мог написать Такер Карлсон, а "Карлсон - дурак".
Кроме того, Уикер, будучи убежденным сторонником Украины, сказал, что он был "удивлен" первоначальными комментариями Хегсета об Украине и "ободрен" тем, что новый глава Пентагона изменил курс.
"Все знают… и люди в администрации знают, что до первой встречи не говорят, на что вы согласны, а на что нет", - сказал Уикер, добавив, что он все же "озадачен" и "встревожен" комментариями Хегсета.
Что сказал Хегсет?
На днях новый глава Пентагона Пит Хегсет сделал заявление о возвращении Украины к границам до 2014 года, назвав такой сценарий нереалистичным. Кроме того, по его словам, США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров.
Позже РБК-Украина писало со ссылкой на источники, в НАТО считают, что заявления главы Пентагона Пита Хегсета не исключают членства Украины в НАТО в будущем. Речь о том, что вопрос евроатлантической интеграции не будет частью переговоров Киева, Вашингтона и Москвы.
Уже 14 февраля Хегсет объяснил, что своими резкими заявлениямии об Украине и ее перспективах в вопросе завершения войны хотел "внести реализм в разговор".
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