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Після рішення РНБО на Державній митниці відсторонили ще майже 40 співробітників

Автор: РБК-Україна

Майже 40 співробітників Держмитслужби відсторонили від виконання своїх посадових обов'язків після рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 2 квітня. Серед них працівники Одеської, Закарпатської, Волинської та Галицької митниць.

Про це повідомили у прес-центрі Державної митної служби України.

"У світлі рішення РНБО від 2 квітня від виконання посадових обов'язків відсторонені ще 39 співробітників Держмитниці", - йдеться в повідомленні.

Відносно них службою внутрішньої безпеки порушено дисциплінарне провадження з призупиненням виконання службових обов'язків:

  • Одеська митниця-18 співробітників;
  • Закарпатська митниця-12 співробітників;
  • Волинська Митниця-4 співробітники;
  • Галицька Митниця-1 співробітник.

Крім того, розпорядження голови Держмитслужби вжито аналогічних заходів щодо 4 начальників митних служб.

Нагадаємо, 2 квітня після засідання РНБО понад 100 співробітників Держмитслужби були відсторонені від своїх посадових обов'язків. Серед них 17 керівники митниць і митних постів.

Раніше повідомлялося, що Україна ввела персональні санкції проти топ-10 української контрабанди.

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) накладено понад 138 млн штрафів і донараховано понад 2,7 млрд гривень митних платежів.

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