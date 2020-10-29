Євросоюз: рішення КСУ ставить під сумнів міжнародні зобов'язання України

Фото: прапор ЄС (pixabay)

Рішення Конституційного суду щодо антикорупційного законодавства ставить під сумнів міжнародні зобов'язання України, зокрема перед Євросоюзом. А допомога, що надається Україні, пов'язана з незалежною та ефективною роботою антикорупційних структур.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили в Представництві ЄС в Україні.

"Ми з великим занепокоєнням відзначаємо вплив останнього рішення КСУ на елементи антикорупційного законодавства, що має далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні. Рішення ставить під сумнів ряд міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе щодо своїх міжнародних партнерів, включаючи ЄС", - заявили в представництві.

Також у представництві додали, що з антикорупційною архітектурою пов'язана фінансова допомога Україні.

"Велика і безпрецедентна допомогу Європейського союзу, у тому числі фінансова, пов'язана з антикорупційної архітектурою, яка працює незалежно, ефективно і без політичного або іншого тиску", - наголосили у представництві.

У представництві також закликали українську владу якомога швидше відновити умови для нормального функціонування антикорупційних структур і готові надати допомогу в цьому.

Нагадаємо, цього тижня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Також суд заблокував роботу НАЗК та системи електронного декларування.

Крім того, віце-прем'єр Ольга Стефанишина оцінила можливу загрозу безвізовому режиму України з Євросоюзом від рішень КСУ.