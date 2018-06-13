Рішення суду ООН за позовом України проти РФ буде обов'язковим для виконання, - МЗС

Українська сторона не розраховує на можливість врегулювання до вироку

Рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі за позовом України проти Російської Федерації буде обов'язковим для виконання обома сторонами. Про це в ефірі "Громадського радіо" заявила речник міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

"Справа в будь-якому випадку займе кілька років. Але все одно це дуже важливо. По-перше, для нас це доказова база для суду, а якщо суд приймає рішення на користь України, воно є обов'язковим для виконання обома сторонами. Це єдиний судовий орган, який розглядає спори між державами, рішення якого є обов'язковим", - зазначила Беца.

Вона також додала, що у Росії є можливість визнати неправомірність своїх дій і врегулювати ситуацію під час судового процесу, однак українська сторона на це не розраховує через тактику Москви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна подала до суду ООН меморандум із звинуваченнями РФ у фінансуванні тероризму. Відзначимо, меморандум важить близько 90 кг, складається з 17 500 сторінок тексту і налічує 29 томів.