Решение суда ООН по иску Украины против РФ будет обязательным для исполнения, - МИД

Украинская сторона не рассчитывает на возможность урегулирования до приговора

Решение Международного суда ООН в Гааге по иску Украины против Российской Федерации будет обязательным для исполнения обеими сторонами. Об этом в эфире "Громадського радіо" заявила спикер министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Дело в любом случае займет несколько лет. Но все равно это очень важно. Во-первых, для нас это доказательная база для суда, а если суд принимает решение в пользу Украины, оно обязательно для исполнения обеими сторонами. Это единственный судебный орган, рассматривающий споры между государствами, решение которого является обязательным", - отметила Беца.

Она также добавила, что у России есть возможность признать неправомерность своих действий и урегулировать ситуацию во время судебного процесса, однако украинская сторона на это не рассчитывает из-за тактики Москвы.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями РФ в финансировании терроризма. Отметим, меморандум весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и насчитывает 29 томов.