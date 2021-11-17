На вирішення ситуації з мігрантами на білорусько-польському кордоні підуть місяці чи роки, - голова Міноборони Польщі

За словами глави відомства, на вирішення ситуації з мігрантами на білорусько-польському кордоні підуть місяці, якщо навіть не роки.

Він також розповів про нинішню ситуацію на кордоні.

"Ніч не була спокійною, інтенсивність (спроб прориву кордону - ред.) була нижчою, ніж те, що ми могли бачити в Кузниці, але спосіб нападу на польський кордон залишився таким самим", - сказав Блащак.

Він зазначив, що основна увага громадськості була прикута до Кузниці, але на решті ділянках кордону мігранти також вночі намагалися прорватися на територію Польщі.