На вирішення ситуації з мігрантами на білорусько-польському кордоні підуть місяці чи роки, - голова Міноборони Польщі

У ніч проти 17 листопада мігранти на польському кордоні намагалися прорватися на територію країни. Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак зазначив, що ситуація з біженцями не вирішиться найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.
За словами глави відомства, на вирішення ситуації з мігрантами на білорусько-польському кордоні підуть місяці, якщо навіть не роки.
Він також розповів про нинішню ситуацію на кордоні.
"Ніч не була спокійною, інтенсивність (спроб прориву кордону - ред.) була нижчою, ніж те, що ми могли бачити в Кузниці, але спосіб нападу на польський кордон залишився таким самим", - сказав Блащак.
Він зазначив, що основна увага громадськості була прикута до Кузниці, але на решті ділянках кордону мігранти також вночі намагалися прорватися на територію Польщі.
Нагадаємо, 16 листопада нелегальні мігранти на польсько-білоруському кордоні організували чергову спробу прориву поряд з пунктом пропуску "Кузня".