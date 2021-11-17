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На решение ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе уйдут месяца или годы, - глава Минобороны Польши

Автор: Иванна Шовкун

В ночь на 17 ноября мигранты на польской границе пытались прорваться на территорию страны. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что ситуация с беженцами не разрешится в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

По словам главы ведомства, на разрешение ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе уйдут месяца, если даже не годы.

Он также рассказал о нынешней ситуации на границе.

"Ночь не была спокойной, интенсивность (попыток прорыва границы - ред.) была ниже, чем то, что мы могли видеть в Кузнице, но способ нападения на польскую границу остался прежним", - сказал Блащак.

Он отметил, что основное внимание общественности было приковано к Кузнице, но на остальных участках границы мигранты также ночью пытались прорваться на территорию Польши.

Напомним, 16 ноября нелегальные мигранты на польско-белорусской границе организовали очередную попытку прорыва рядом с пунктом пропуска "Кузница".

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Польша