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Аваков назвав попередні терміни завершення карантину

Новини » Суспільство     10.04.2020 - 02:54
Аваков назвав попередні терміни завершення карантину
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна / Віталій Носач)

Глава МВС припустив, що карантин може закінчитися в травні 2020

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав попередні терміни завершення карантинних обмежень, введених у зв'язку з поширенням коронавірусу. Як передає РБК-Україна, про це міністр написав на своїй странеице у соцмережі Facebook.

Аваков зазначив, що він отримує багато інформації про рівні захворюваності та про ситуацію по регіонах, проте чесно зізнається - він не знає, коли саме це станеться. Однак, припускає, що є можливість вийти з карантину в травні.

"Я не знаю, ніхто не знає. І якщо хтось впевнено говорить, що знає - не вірте. Можу, тим не менш припустити і сподіватися, що країна почне повертатися до нормального життя в травні, а оговтається остаточно на цьому етапі, - до літа", - заявив міністр.

Він також додав, що карантин планується послаблювати в кілька етапів.

"Спочатку для молоді, потім для старших... у другій половині травня... Якщо не зірвемося з поточної моделі опору вірусу, якщо утримаємо порядок і дисципліну. Якщо суперечки відкладемо на потім, а зараз твердо будемо тримати карантин", - резюмував він.

Нагадаємо, у зв'язку зі зростанням рівня захворюваності коронавірусом в Чернівецькій області запроваджується особливий режим протягом найближчих вихідних.

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