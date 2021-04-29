Рішення уряду по "Нафтогазу" є "дискредитацією західних стандартів", - дипломат

За його словами, кадрова ротація проведена так, що викликає серйозні питання щодо її мотивів. "Це звільнення (Коболєва з посади голови правління, - ред.) не має сенсу, окрім варіанта, якщо хтось намагається поставити такого нового керівника, який буде обслуговувати їхні особисті або політичні інтереси. З точки зору корпоративного управління, такий крок є дуже проблемним", - заявив він.

Дипломат зауважив, що реформа корпоративного управління - одна з тих, які з найбільшими зусиллями просували з 2014 року.

"Ми завжди відстоювали інституції, а не конкретних особистостей, а те, що зараз роблять, завдає шкоди саме інституції, бо оминає всі процедури, передбачені для її створення. Викликає стурбованість той факт, що уряд як головний акціонер не врахував думку наглядової ради", - зазначив співрозмовник.

Він пояснив, що за правилами саме наглядова рада має звільняти голову правління "Нафтогазу". "Проте уряд спершу розпустив наглядову раду, далі звільнив голову правління, і тепер, схоже, відновить наглядову раду", - дивується співрозмовник видання. "Серед донорів та міжнародних партнерів (цей крок) викликав відчуття "зради", ніби уряд намагається дискредитувати західні стандарти управління", - наголосив він.

Дипломат також не вважає виправданим те, що формальною підставою для звільнення стали фінансові результати компанії. "Це - новий поворот у спробах здійснювати контроль над державними підприємствами", - заявив дипломат.