Рішення уряду по "Нафтогазу" є "дискредитацією західних стандартів", - дипломат

Міжнародні партнери України сприйняли те, в який спосіб звільнили голову НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва, як "зраду" та "дискредитацію західних стандартів".
Про це розповів поінформований західний дипломат на умовах анонімності в коментарі "Європейській правді".
За його словами, кадрова ротація проведена так, що викликає серйозні питання щодо її мотивів. "Це звільнення (Коболєва з посади голови правління, - ред.) не має сенсу, окрім варіанта, якщо хтось намагається поставити такого нового керівника, який буде обслуговувати їхні особисті або політичні інтереси. З точки зору корпоративного управління, такий крок є дуже проблемним", - заявив він.
Дипломат зауважив, що реформа корпоративного управління - одна з тих, які з найбільшими зусиллями просували з 2014 року.
"Ми завжди відстоювали інституції, а не конкретних особистостей, а те, що зараз роблять, завдає шкоди саме інституції, бо оминає всі процедури, передбачені для її створення. Викликає стурбованість той факт, що уряд як головний акціонер не врахував думку наглядової ради", - зазначив співрозмовник.
Він пояснив, що за правилами саме наглядова рада має звільняти голову правління "Нафтогазу". "Проте уряд спершу розпустив наглядову раду, далі звільнив голову правління, і тепер, схоже, відновить наглядову раду", - дивується співрозмовник видання. "Серед донорів та міжнародних партнерів (цей крок) викликав відчуття "зради", ніби уряд намагається дискредитувати західні стандарти управління", - наголосив він.
Дипломат також не вважає виправданим те, що формальною підставою для звільнення стали фінансові результати компанії. "Це - новий поворот у спробах здійснювати контроль над державними підприємствами", - заявив дипломат.
Нагадаємо, раніше у США, коментуючи останні зміни в керівництві НАК "Нафтогаз України", заявили, що від дотримання принципів корпоративного управління, прозорість та доброчесність у призначенні персоналу в енергетичному секторі залежить довіра до України. Аналогічну заяву спільно оприлюднили посли G7.
Як відомо, вчора Кабмін звільнив Андрія Коболєва з "Нафтогазу".
Сам Коболєв відреагував на звільнення, заявивши, що дізнався про нього з новин і заяв про свою відставку не писав.
Як писало РБК-Україна, Кабмін вже призначив нового голову "Нафтогазу". Компанію очолив Юрій Вітренко, який до цього був виконуючим обов'язки міністра енергетики.