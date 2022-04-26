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Рішення щодо обміну полонених британців прийматиме Україна, - Джонсон

Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що будь-який обмін полоненими вирішує Україна. За його словами, це відноситься і до двох британців, які перебувають у російському полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Джонсона телеканалу Talk TV.

"Вони (британці Шон Піннер і Ейден Еслін - ред.) військовополонені, на них поширюється Женевська конвенція. За військовими законами їх не повинні показувати на телебаченні", - сказав Джонсон.

Прем'єр додав, що британський уряд робить все можливе, щоб допомогти своїм громадянам, які опинилися в російському полоні. Він додав, що Facebook погодився видалити відео, на якому вони були показані.

Джонсон уточнив, що рішення щодо обміну полонених британців прийматиме Україна. При цьому він додав, що влада Великобританії тісно працює з цього питання з українським урядом.

Нагадаємо, раніше російське телебачення показало звернення Піннера і Есліна, в якому вони просять обміняти їх на українського нардепа Віктора Медведчука.

Відзначимо, Джонсон закликав владу Росії "поставитися з милосердям" до британських підданих, які потрапили в полон у Маріуполі.

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