Джонсон закликав Росію поставитися до британських полонених з "милосердям"
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав владу Росії "поставитися з милосердям" до британських підданих, які потрапили в полон в Маріуполі. Глава уряду підкреслив, що вони не є найманцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Ми закликаємо (Росію - ред.) поставитися з милосердям до (британських - ред.) полонених", - сказав Джонсон під час свого виступу в парламенті Великобританії.
Британський прем'єр додав, що Шон Піннер і Ейден Еслін були військовими, а не найманцями. При цьому Джонсон виступив проти того, щоб британці відправлялися на війну в Україні.
Нагадаємо, раніше російське телебачення показало звернення Піннера і Есліна, в якому вони просять обміняти їх на українського нардепа Віктора Медведчука.
Відзначити, Лондон відмовився підтвердити, що йдуть переговори про обмін Медведчука на двох британських полонених.
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