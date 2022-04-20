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Джонсон закликав Росію поставитися до британських полонених з "милосердям"

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Лондон, Середа 20 квітня 2022 15:10
Джонсон закликав Росію поставитися до британських полонених з "милосердям" Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав владу Росії "поставитися з милосердям" до британських підданих, які потрапили в полон в Маріуполі. Глава уряду підкреслив, що вони не є найманцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми закликаємо (Росію - ред.) поставитися з милосердям до (британських - ред.) полонених", - сказав Джонсон під час свого виступу в парламенті Великобританії.

Британський прем'єр додав, що Шон Піннер і Ейден Еслін були військовими, а не найманцями. При цьому Джонсон виступив проти того, щоб британці відправлялися на війну в Україні.

Нагадаємо, раніше російське телебачення показало звернення Піннера і Есліна, в якому вони просять обміняти їх на українського нардепа Віктора Медведчука.

Відзначити, Лондон відмовився підтвердити, що йдуть переговори про обмін Медведчука на двох британських полонених.

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