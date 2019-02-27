Рішення КСУ призведе до закриття 50 справ проти топ-корупціонерів

Скасування статті про незаконне збагачення означатиме амністію для всіх посадовців

Решение Констутиційного суда об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет означать полную амнистию для абсолютно всех чиновников с сомнительным состоянием. Об этом говорится в совместном заявлении общественных организаций, которое обнародовано на сайте "Трансперенси Интернешнл Украина".

Как отмечается в заявлении, решение КСУ приведет к закрытию как минимум 50 дел о незаконном обогащении топ-чиновников, которые сейчас расследует НАБУ, а также к закрытию производств в отношении всех дел, которые сейчас слушаются в судах.

"Более того, все субъекты е-декларирования получат индульгенцию на сомнительные доходы, приобретенные в течение последних двух с половиной лет, после введения в действие ответственности за незаконное обогащение в действующей редакции", - отметили общественные активисты.

Кроме того, решение о неконституционности этой статьи Уголовного кодекса будет иметь обратное действие во времени. Вполне законными могут оказаться состояния чиновников, стоимость которых на миллионы гривен превышает официальные доходы этих государственных служащих.

"Декриминализация незаконного обогащения фактически будет означать обеспечение безнаказанности чиновников ценой значительных финансовых проблем для всех украинцев", - отмечается в заявлении.

Как сообщало РБК-Украина, Конституционный суд, рассмотрев обращение народных депутатов в закрытом режиме, признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Эта норма считается одной из ключевых в антикоррупционном законодательстве последних лет и важным элементом реформы, которую власти проводили под пристальным вниманием Запада.

Представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Петр Порошенко срочно внесет в парламент новый законопроект по статье о незаконном обогащении. В новом законе будут учтены замечания Конституционного суда Украины к этой статье Уголовного кодекса Украины.