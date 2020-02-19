КСУ оприлюднив рішення щодо судової реформи 2016 року

Фото: Конституційний суд України (РБК-Україна)

Ліквідація Верховного суду України визнана неконституційною

Конституційний суд України оприлюднив рішення щодо судової реформи 2016 року. Відповідні висновки опубліковані на сайті КСУ

Своїм рішенням КСУ визнав неконституційною ліквідацію Верховного суду з дня початку роботи нового Верховного суду в складі, визначеним судовою реформою - законом про "Про судоустрій і статус суддів" 2016 року.

Також неконституційним визнано конкурс до нового Верховного суд. КСУ дійшов висновку, що положення Конституції, які стосуються оцінювання суддів, повинні бути деталізований у законі. Тобто Рада повинна передбачити спеціальну процедуру і критерії оцінювання цих суддів.

При цьому КСУ звертає увагу, що перейменування Верховного суду України на Верховний суд не може проходити без переведення суддів (автоматичного), оскільки немає відмінностей між юридичним статусом судді Верховного суду України і судді Верховного суду. Вилучення слова "України" не може бути підставою для звільнення всіх суддів Верховного суду України або для переведення до іншого суду, тим більше в суд нижньої інстанції.

Таким чином, КСУ дійшов висновку, що судді Верховного суду України повинні продовжувати здійснювати свої повноваження як судді Верховного суду.

Фото: рішення КСУ

Крім того, неконституційною визнана норма, згідно з якою суддя, який йде у відставку, не пройшовши атестацію, може претендувати на менші виплати довічного грошового утримання. КСУ вважає, що щомісячні виплати судді у відставці повинні бути пропорційними винагороді, яку отримує повноважний суддя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд розгляне закон про державну службу на предмет конституційності перерахунку пенсій державним службовцям та посадовим особам органів місцевого самоврядування.