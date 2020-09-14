Рішення Кабміну щодо створення єдиного тютюнового оператора буде оскаржено в суді, - нардеп

Фото: Кабінет міністрів України (РБК-Україна)

За словами нардепа, рішення прийнято з порушенням регламенту КМУ

Рішення Кабінету міністром України про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів є корупційним і прийнято з порушенням регламенту КМУ, тому буде скасоване в суді.

Про це заявив народний депутат від "Слуга народу" Ігор Васильєв на своїй сторінці в Facebook.

"Кабмін не просто прийняв незаконне і корупційне рішення про легалізацію монополії на тютюновому ринку. Кабмін зробив це ще й з порушенням процедури - пункту 3 параграфу 19 власного Регламенту. Шановні тютюнові корпорації! Ви даремно старалися останній рік. Тепер корупційне рішення Кабміну буде скасовано судом як прийняте в порушення регламенту і ряду інших актів законодавства. Можете сміливо забирати назад гроші, заплачені так званому міністру та всім його прилипалам", - написав Васильєв.

Нагадаємо, 9 вересня Кабмін підтримав проект розпорядження КМУ про реалізацію пілотного проекту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів", який буде надавати логістично-інформаційні послуги для ринку і держави.

Документ був підготовлений Міністром економіки Ігорем Петрашком. Проект рішення не був включений до порядку денного засідання КМУ. Презентувала проект заступник міністра Світлана Панаіотіді. Повний текст документа досі не опублікований.

Згідно з проектом рішення, Кабмін надає статус "національного оператора на ринку тютюнових виробів" одній юридичній особі.

За словами учасників ринку, зараз критерії прописані так, що під них може підійти тільки одна компанія - "Тедіс-Україна".

Раніше народний депутат Олександр Качура від СН заявляв про те, що міністр економіки Петрашко лобіював інтереси "Тедіс-Україна" і повинен бути звільнений.

9 вересня власники невеликих торгових бізнесів звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитись і перешкодити Кабінету міністрів України приймати рішення про "єдиного національного оператора".

За словами підприємців, відновлення монополії позбавить десятки тисяч звичайних українських підприємців права вільно обирати собі постачальника тютюнових виробів, конкурувати якістю послуг і сервісу, і призведе до занепаду тютюнової галузі.

Як відомо, "Тедіс-Україна" є фігурантом розслідування Антимонопольного комітету як учасник картельної змови на українському тютюновому ринку.

АМКУ в жовтні 2019 року заявив про те, що "Тедіс-Україна", а також 4 найбільших виробників сигарет - українські філії транснаціональних тютюнових корпорацій "Філіп Морріс", JTI, "Імперіал Тобакко" і "Бритіш Американ Тобакко" вступили в картельну змову, продаючи до 100% виробленої продукції виключно "Тедис-Україна".

Антимонопольний комітет оштрафував учасників картельної змови на 6,5 млрд гривень. Три з п'яти учасників вже заплатили штраф до держбюджету.

У 2016 АМКУ також штрафував "Тедис-Україна" за аналогічні порушення на суму 431 млн грн. Після прийняття рішення про легалізацію монополіста "Тедіс - Україна" сплатив штраф 4-річної давності.

На українському ринку компанія "Тедис-Україна" з'явилася у 2010 році під брендом "Мегаполіс-Україна" як афілійована з російською бізнес-групою "Мегаполіс". Формальним власником компанії є Борис Кауфман і Олександр Грановський.