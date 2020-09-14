Решение Кабмина о создании единого табачного оператора будет оспорено в суде, - нардеп

Фото: Кабинет министров Украины (РБК-Украина)

По словам нардепа, решение принято с нарушением регламента КМУ

Решение Кабинета министром Украины о создании Национального оператора на рынке табачных изделий является коррупционным и принято с нарушением регламента КМУ, поэтому будет отменено судом.

Об этом заявил народный депутат от "Слуга народа" Игорь Васильев на своей странице в Facebook.

"Кабмин не просто принял незаконное и коррупционное решение о легализации монополии на табачном рынке. Кабмин сделал это еще и с нарушением процедуры - пункта 3 параграфа 19 собственного Регламента. Уважаемые табачные корпорации! Вы зря старались последний год. Теперь коррупционное решение Кабмина будет отменено судом как принятое в нарушение регламента и ряда других актов законодательства. Можете смело забирать назад деньги, заплаченные так называемому министру и всем его прилипалам", - написал Васильев.

Напомним, 9 сентября Кабмин поддержал проект распоряжения КМУ о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий", который будет предоставлять логистически-информационные услуги для рынка и государства.

Документ был подготовлен Министром экономики Игорем Петрашко. Проект решения не был включен в повестку дня заседания КМУ. Презентовала проект заместитель министра Светлана Панаиотиди. Полный текст документа до сих пор не опубликован.

Согласно проекту решения, Кабмин предоставляет статус "национального оператора на рынке табачных изделий" одному юридическому лицу.

По словам участников рынка, сейчас критерии прописаны так, что под них может подойти только одна компания - "Тедис-Украина".

Ранее народный депутат Александр Качура от СН заявлял о том, что министр экономики Петрашко лоббировал интересы "Тедис-Украина" и должен быть уволен.

9 сентября владельцы небольших торговых бизнесов обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться и помешать Кабинету министров Украины принимать решение от "едином национальном операторе".

По словам предпринимателей, возобновление монополии лишит десятки тысяч обычных украинских предпринимателей права свободно выбирать себе поставщика табачных изделий, конкурировать качеством услуг и сервиса, и приведет к упадку табачной отрасли.

Как известно, "Тедис-Украина" является фигурантом расследования Антимонопольного комитета как участник картельного сговора на украинском табачном рынке.

АМКУ в октябре 2019 года заявил о том, что "Тедис-Украина", а также 4 крупнейших производителя сигарет - украинские филиалы транснациональных табачных корпораций "Филип Моррис", JTI, "Империал Тобакко" и "Бритиш Американ Тобакко" вступили в картельный сговор, продавая до 100% произведенной продукции исключительно "Тедис-Украина".

Антимонопольный комитет оштрафовал участников картельного сговора на 6,5 млрд гривен. Три из пяти участников уже заплатили штраф в госбюджет.

В 2016 АМКУ также штрафовал "Тедис-Украина" за аналогичные нарушения на сумму 431 млн грн. После принятия решения о легализации монополиста "Тедис- Украина" оплатил штраф 4-летней давности.

На украинском рынке компания "Тедис-Украина" появилась в 2010 году под брендом "Мегаполис-Украина" как аффилированная с российской бизнес-группой "Мегаполис". Формальным владельцем компании являются Борис Кауфман и Александр Грановский.