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Уряд підтримав створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів

Київ, Четвер 10 вересня 2020 09:11
Уряд підтримав створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів
Фото: продаж сигарет (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Зазначається, що Національний оператор дозволить державі підсилити контроль над ринком

Уряд підтримав проект розпорядження КМУ про реалізацію пілотного проекту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів", який буде надавати логістично-інформаційні послуги для ринку і держави.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки за результатами засідання уряду 9 вересня.

Документ розроблено Мінекономіки спільно з Міністерством фінансів України на виконання доручень прем'єр-міністра України за результатами узгоджувальних нарад в Службі безпеці України.

Мінекономіки нагадало, що на узгоджувальних нарадах в Службі безпеці України за участю Мінфіну, МВС, АМКУ обговорювалось питання недоотримання надходжень до бюджету.

Національний оператор дозволить державі підсилити контроль над ринком, підвищить прозорість і прогнозованість податкових надходжень, а також виконати міжнародні зобов'язання України.

Крім цього, зазначають у міністерстві, прийняття розпорядження КМУ дозволить закласти фундамент для реалізації проекту державно-приватного партнерства з метою залучення інвестиції, а також впровадження системи відстеження за рухом тютюнової продукції від виробника до роздрібного торговця (Track & trace).

На думку експерта з економічних питань Олександра Охрименка, впровадження на ринку Національного оператора підакцизних товарів принесе в бюджет понад 15 млрд грн шляхом виведення з тіні роздрібного акцизу, ПДВ, ринку нелегальної торгівлі сигарет.

"Єдиними противниками такого підходу можуть виступати лише ті сили, роздрібні та оптові торговці сигарет, які зацікавлені в мінімізації своїх податкових зобов'язання та ухиленні від сплати податків, від чого держава втрачає мільярди гривень щорічно", - вважає експерт.

Нагадаємо, у липні повідомлялось, що Кабінет міністрів розглядає проект постанови про створення Тимчасового національного оператора на ринку тютюнових виробів.

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