ua en ru
Пт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Репрессии и повестки: Маляр рассказала о "выборах" России в оккупации

Пятница 15 сентября 2023 13:18
UA EN RU
Репрессии и повестки: Маляр рассказала о "выборах" России в оккупации Фото: российские террористы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы в оккупации распространяют пропаганду о якобы "поддержке" политической партии "Единая Россия" со стороны гражданских.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.

"На временно оккупированной территории Украины российский пропагандистский аппарат активно распространяет ложную и искаженную информацию о ходе и результатах проведения в этом году сентябрьских выборов и якобы "убедительной поддержке" местным населением политической партии "Единая Россия", - пишет Маляр.

По словам заместителя министра обороны, во время так называемых выборов в оккупации подготовленные сообщения об их успешном завершении появились практически одновременно.

Российская цензура запрещала упоминать о репрессивных мерах, которые террористы применяли для влияния на ход "избирательного" процесса, а также использование псевдовыборов с целью "мобилизации" граждан.

"В частности российские оккупанты города Горловка и прилегающих населенных пунктов организовали вручение повесток мужчинам призывного возраста, сразу после их участия в голосовании", - добавила Маляр.

"Выборы" в оккупации

Российские террористы провели во временно оккупированных территориях "выборы" разного уровня, в том числе "довыборы" депутатов Госдумы и "выборы" глав ряда регионов и депутатов законодательных органов.

Как отметили в Германии, так называемые "выборы" в оккупации являются обычной пропагандистской акцией, которую Берлин не будет признавать.

По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, проведение псевдовыборов является пропагандистской мерой, с помощью которой террористы хотят ужесточить свои незаконные претензии на оккупированные территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Украинские войска овладели Андреевкой, - Генштаб
Украинские войска овладели Андреевкой, - Генштаб
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна