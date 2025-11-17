Репрессии над детьми. В Геническе оккупанты заставляют подростков работать в трудовых лагерях

Принудительные работы под видом "волонтерства"

По данным Центра национального сопротивления, на недавнем заседании комиссии, где рассматривалось 17 дел, подтвердились намерения оккупантов использовать детей как дешевую рабочую силу и инструмент пропаганды.

"Вовлечение трудных подростков в волонтерство и патриотические акции" - это означает принудительные работы: детей заставляют убирать улицы, высаживать деревья и участвовать в военно-пропагандистских событиях, снимаясь в постановочных материалах для российских СМИ", - отмечают в Центре.

"Трудовые лагеря" и давление на семьи

Подростки под принуждением попадают в "трудовые лагеря", где должны "отрабатывать" свой статус "неблагополучных". Отказаться невозможно - над семьей нависает угроза новых административных дел и постоянного давления.

"Это не забота о детях, а унижение и использование несовершеннолетних для легитимизации оккупационной власти", - подчеркивают правозащитники.

Особенно тревожная ситуация для парней 16-17 лет: чиновники угрожают "постановкой на учет" в военкоматах. Любое неповиновение может обернуться принудительной подготовкой к службе и участием в войне.

Геническ стал символом репрессий

Геническ является наглядным примером того, как Россия превращает социальную сферу в репрессивный механизм, а детей - в заложников и ресурс для пропаганды под оккупационным флагом.

"Это использование детей как инструмента для пропаганды и контроля - нарушение всех международных норм защиты прав несовершеннолетних", - добавляют в Центре национального сопротивления.