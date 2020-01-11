"Репортери без кордонів" заявили про невідповідність доказів у справі Шеремета

Міжнародна недержавна організація захисту прав людини у сфері свободи слова "Репортери без кордонів" (RSF) стурбована невідповідностями доказів причетності затриманих до вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті RSF.

"Репортери..."закликають українську владу продовжити розслідування і щоб воно було "більш прозорим".

Як зазначено в заяві на сайті організації, поліція заарештувала п'ятьох підозрюваних, ветеранів війни у східній частині Донбасу, однак висновки про причетність цих людей до вбивства журналіста в RSF вважають суперечливими.

"Твердження про вирішення справи ґрунтується на чотирьох суперечливих експертних висновках, і прокуратура відмовляється надати усі наявні у неї докази. Головний підозрюваний подав скаргу на президента і міністра внутрішніх справ, були спроби чинити тиск та шантажувати деяких свідків, і тепер серія викриттів за останні кілька днів ще більше викликає сумніви в розслідуванні".

Як доказ про протиріччя "Репортери..." наводять дані видання thebabel.net, яке з аналізу відеозаписів заявило, що зріст людини, котра закладала бомбу під машину Шеремета, становив близько 170 см, а жінки з відео - близько 165 см. Однак адвокат головного підозрюваного Андрія Антоненко заявив, що зріст Антоненко становить 180 сантиметрів.

Також "Репортери без кордонів" наводять слова редактора видання Slidstvo.info Анни Бабинець, яка заявила, що "докази, пред'явлені для звинувачення, недостатньо переконливі".

Також RSF не упускає того, що колишні колеги Шеремета у виданні "Українська правда" заявили про шок після презентації генерального прокурора і міністра внутрішніх справ, які заявили, що для волонтерів та учасників бойових дій на Донбасі мотивом вбивства Шеремета була "дестабілізація країни". Журналісти сказали, що в цьому немає жодного сенсу. Досі поліція припускала, що вбивство Шеремета стало розправою за його журналістську діяльність.

"Необхідно знати правду про вбивство Павла Шеремета... Ми закликаємо до більшої прозорості з боку української влади в цьому розслідуванні, яке дає можливість реально почати боротьбу з безкарністю, і в якому мають бути виявлені і притягнуті до відповідальності не лише винні, а й замовники", - заявили "Репортери...".

Вони додали, що у глави МВС України був сильний політичний мотив для завершення розслідування, оскільки таке завдання доручив президент Володимир Зеленський.

Також в RSF нагадали, що американський дипломат в Україні Вільям Тейлор зазначав: "Навіть Аваков, схоже, сумнівається в достовірності його висновків".

Нагадаємо, 10 січня 2020 Апеляційний суд Києва залишив під вартою фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка. Перед цим Антоненко відмовився брати участь у слідчому експерименті. У підсумку в експерименті взяла участь ще одна фігурантка - Юлія Кузьменко. Пізніше друзі Антоненка повідомили, що він відмовився через те, що йому надали безкоштовного державного адвоката.

Також раніше суд залишив під домашнім арештом Яну Дугарь, яка підозрюється в причетності до вбивства Шеремета.