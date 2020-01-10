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Справа Шеремета: судді поскаржилися на тиск захисника підозрюваної

Новини » Суспільство     10.01.2020 - 11:25
Справа Шеремета: судді поскаржилися на тиск захисника підозрюваної
Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Судді Апеляційного суду Києва поскаржилися на тиск і спроби втручання в діяльність колегії суддів

Судді Київського апеляційного суду поскаржилися на тиск і спроби втручання в діяльність колегії суддів і здійснення правосуддя з боку адвоката підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Заява суддів оприлюднено на офіційному порталі "Судової влади України".

Заява стосується подій в суді 20 грудня, коли було перенесено засідання щодо оскарження запобіжного заходу Кузьменко, але адвокат Владислав Добош і прихильники Кузьменко відмовилися покидати зал засідань і знаходилися там кілька годин, поки не втрутилися правоохоронці.

Судді відзначають, що зазначені події привели до того, що перешкодило здійсненню апеляційного розгляду інших призначених до розгляду виробництв. Крім того, було пошкоджено майно суду, в тому числі меблі та технічні пристрої. Судді вважають, що адвокат використав кошти і методи, які суперечать чинному законодавству, з метою дискредитації суду та здійснення на суддів незаконного впливу.

Нагадаємо, вранці 20 грудня суд переніс розгляд апеляції на її арешт через неявку прокурорів, проте Кузьменко, захист і підтримують її волонтери та активісти відмовлялися покидати зал суду, вимагаючи засідання. У зв'язку з цим поліція і Нацгвардія почали штурм залу Київського апеляційного суду, де знаходилася Кузьменко, підозрювана у вбивстві журналіста.

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