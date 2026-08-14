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Рэпера Киевстонера хотели убить в Польше: что известно

15:58 14.08.2026 Пт
2 мин
ФСБ обвиняет артиста в подготовке ударов по Москве
aimg Сергей Козачук
Фото: Альберт Васильев (Slevin Dadyan), украинский видеоблогер (facebook.com/kyivstoner)

В Варшаве спецслужбы задержали наемного убийцу из Донбасса, который готовил покушение на известного украинского блоггера и рэпера Киевстонера (Альберта Васильева). За покушением стоит российская ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

В чем РФ обвиняет артиста

Полиция Варшавы совместно с Агентством внутренней безопасности Польши задержала киллера, оказавшегося уроженцем Донбасса.

По данным польских журналистов, Федеральная служба безопасности РФ обвинила Альберта Васильева в организации и контроле логистики доставки беспилотников в Московскую область.

В России утверждают, что эти дроны якобы должны были использовать для атак на стратегические объекты в российской столице и ее окрестностях.

Кремль утверждает, что беспилотники контрабандой завозились из Словакии через Польшу и Беларусь, а сам Киевстонер сотрудничает с украинскими спецслужбами.

Поэтому российские власти внесла музыканта в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

Сам шоумен все обвинения со стороны РФ категорически отвергает.

Что известно о Киевстонере

Альберт Васильев (Slevin Dadyan) - украинский видеоблогер, актер и рэпер. Он приобрел широкую известность благодаря коротким юмористическим видео в соцсетях и был одним из основателей известной украинской группы "Грибы".

Впоследствии он начал сольную музыкальную карьеру под псевдонимом Kyivstoner и участвовал в нескольких кинопроектах.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину артист публично осудил российскую агрессию.

Задержание агента РФ в Польше

Напомним, польские спецслужбы в последнее время активизировали разоблачение диверсионных сетей ФСБ, пытающихся совершать террористические акты и ликвидацию людей на территории стран ЕС.

В Варшаве спецслужбы задержали киллера РФ, который по указанию российских спецслужб готовил убийство гражданина США украинского происхождения.

По данным польских властей, это стал первым зафиксированным случаем, когда кремлевские агенты планировали нападение на гражданина США на территории страны-члена НАТО.

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