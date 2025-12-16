Репарационный кредит для Украины: Сибига назвал пять причин действовать сейчас

Репарационный кредит для Украины

Напомним, что Европейская комиссия предложила Украине репарационный кредит на 140 млрд евро, обеспеченный замороженными российскими активами.

Однако Бельгия блокирует инициативу, поскольку на ее территории сохраняется наибольшая доля активов России.

Если же договориться не удастся, то ЕС рассматривает "план Б" - переходный кредит за счет заимствований блока для поддержки Украины в начале 2026 года.

Вчера Германия предупредила ЕС, что отказ поддержать репарационный кредит для Украины может ухудшить кредитные рейтинги и повысить процентные ставки.