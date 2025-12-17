"Репарационный" кредит для Украины: как Европа разделилась накануне решающего саммита

Так, Евросоюз оказался перед сложным выбором: как профинансировать бюджетные и оборонные потребности Украины в 2026-2027 годах, когда поддержка со стороны США больше не гарантирована. Речь идет как минимум о 90 миллиардах евро, и времени на поиск решения остается мало.

Главными сторонниками использования замороженных российских активов выступают Германия, страны Балтии и Скандинавии, которые считают этот механизм и финансово реалистичным, и политически справедливым, потому что именно средства агрессора должны пойти на восстановление Украины.

Зато ряд государств, среди которых Бельгия, Италия и Венгрия, выражают опасения относительно юридических и финансовых рисков такого шага и предлагают рассмотреть альтернативы.

Страны, которые поддерживают "репарационный кредит"

Главными инициаторами использования "замороженных" активов России являются председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Именно они предложили использовать замороженные активы российского Центробанка как финансовую основу для кредита Украине. Возврат средств состоится только после завершения войны - за счет России как агрессора.

План быстро получил поддержку Польши, стран Балтии, Скандинавии и Ирландии, которые считают его не только финансово целесообразным, но и принципиально справедливым. К ним присоединились Нидерланды, а Испания и Португалия хотя и без энтузиазма, но признают: Украине нужно стабильное финансирование уже сейчас.

Франция пока занимает осторожную позицию. Президент Эмманюэль Макрон избегает публичных заявлений, хотя именно во французских банках хранится значительная часть российских средств. Его молчание лишь усиливает политическое напряжение накануне саммита.

Аргументы тех, кто против

Самым жестким оппонентом репарационного кредита выступает Бельгия, где через Euroclear сосредоточено большинство замороженных российских активов. Премьер-министр Барт де Вевер называет идею юридически рискованной и настаивает на общем долговом механизме, чтобы ответственность не легла на одну страну.

К позиции частично присоединились Италия, Болгария и Мальта, которые призывают к альтернативным решениям.

Чехия также не готова брать финансовые обязательства.

Отдельно стоит Венгрия Виктора Орбана, которая принципиально блокирует любую новую помощь Украине, используя пророссийскую риторику.

Словакия же выступает против военных расходов, но не возражает против финансирования восстановления.

Этот раскол ставит саммит ЕС перед сложным выбором: принять решение квалифицированным большинством или все-таки искать компромиссную формулу, чтобы не ставить под сомнение единство союза и своевременное финансирование Украины.