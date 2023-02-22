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"Ренн" – "Шахтер": Йовичевич взял на ответный матч Лиги Европы 28 футболистов

Фото: Андрей Пятов и другие "горняки" прибыли во Францию (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Делегация донецкого "Шахтера" прилетела на второй матч плей-офф Лиги Европы 2022/23 против французского "Ренна". Тренерский штаб взял с собой около трех десятков исполнителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Матч "Ренн" – "Шахтер" состоится 23 февраля во Франции. Поединок примет стадион "Роазон Парк". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Игор Йовичевич взял в футбольное путешествие 28 игроков. Среди них, в частности, и те, кто не попал в заявку "горняков" на Лигу Европы – вратарь Ризнык и защитник Гочолейшвили. В среду "Шахтер" проведет открытую тренировку, а главный тренер и один из футболистов посетят традиционную предматчевую пресс-конференцию.

Список игроков "Шахтера", прилетевших во Францию:

Вратари: О. Шевченко, Пятов, Ризнык, Трубин

Защитники: Бондарь, Гочолейшвили, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик, Ракицкий

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Швед, Зубков, Крыськив, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Петряк

Нападающие: Траоре, Сикан, Келси

На прошлой неделе "Шахтер" одержал домашнюю победу над "Ренном". В составе "горняков" забитыми мячами отличились Крыськив и Бондаренко. За бретонцев забил Токо Экамби.

К слову, ведущие европейские букмекеры составили сетку коэффициентов на ответный матч плей-офф Лиги Европы.

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