"Ренн" – "Шахтер": прогноз на матч Лиги Европы

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Матч "Ренн" – "Шахтер" состоится 23 февраля во Франции. Поединок примет стадион "Роазон Парк". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Авторитетная британская контора William Hill снова определила бретонцев фаворитом матча. На победу "красно-черных" здесь принимают ставки со скромным коэффициентом 1,70. На вероятный же успех "горняков" заложили кэф 4,75. Даже ничья более вероятна с баллом 3,90.

Неплохим вариантом выглядит ставка на боевую ничью 1:1 с перспективным коэффициентом 7,00. Сценарий, по которому "Ренн" поведет в первом тайме, но не удержит преимущество во второй половине, увеличит выигрыш в 11 раз.

Тем временем австрийцы из Bwin еще больше верят в победу французского коллектива. На их успех ставки принимают с небольшим коэффициентом 1,63. На вероятность ничьей и победы "Шахтера" заложили похожие кэфы – 4,33 и 4,75 соответственно.

Зато почти равны шансы команд на выход в 1/8 финала Лиги Европы. Шансы "Ренна" пробиться в следующий раунд оценили баллом в 1,87. Коэффициент на проход команды Игора Йовичевича – 1,82. Любители открытого футбола могут заложиться на голы обеих команд в каждом из таймов с симпатичным кэфом 11,50.

На прошлой неделе "Шахтер" одержал домашнюю победу над "Ренном". В составе "горняков" забитыми мячами отличились Крыськив и Бондаренко. За бретонцев забил Токо Экамби.