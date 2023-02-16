"Шахтер" обыграл "Ренн" в плей-офф Лиги Европы: дуэт украинцев заменил Мудрика

Лига Европы, плей-офф, первые матчи

"Шахтер" – "Ренн" – 2:1

Голы: Крыськив, 11, Бондаренко, 45+1 (пенальти) – Токо Экамби, 59

В дебюте "горняки" захватили инициативу и несколько раз попытались организовать опасность у ворот Манданда. По иронии судьбы это удалось, когда бретонцы как раз перехватили нити игры. На 11-й минуте Михайличенко после провала обороны ворвался в штрафную и пробил, а после сэйва кипера на добивании сыграл Крыськив.

Забитый мяч немного успокоил матч. К концу первой трети поединка команды только обменялись ударами со средней дистанции. Но выстрелы вингера "Ренна" Доку и форварда "Шахтера" Траоре прошли выше ворот. Вскоре Бондаренко подарил мяч соперникам, но Трубин подстраховал партнера сейвом.

Реабилитировался же хавбек "горняков" перед перерывом. Помог ему Конопля, который ворвался в штрафную гостей и заработал пенальти, спровоцировав Угочукву на фол. К отметке подошел Бондаренко и не без везения переиграл Манданда – 2:0!

На старте второй половины команды обменялись моментами. Вот Зубков сместился с правого фланга в центр и пробил в дальний угол, но мяч прошел рядом со штангой. В свою очередь пушечный удар Бурижо метров с 20-ти парировал Трубин.

Но на 59-й минуте не спас и он. Доку от левого края штрафной подал на дальнюю стойку, где Токо Экамби головой отправил мяч в сетку ворот. Звезда "Ренна" в голевой ситуации находился там в одиночестве...

Сразу игра стала интереснее. На еще один удар Экамби (в руки Трубина) "Шахтер" ответил полувозможностью Степаненко – ветеран головой пробил над воротами после навеса Судакова. Впоследствии Зубков снова пытался попасть в дальний угол, но мяч разминулся со стойкой.

Несколько сбила темп поединка серия замен от обоих тренеров. Интерес болельщиков к происходящему на поле возобновил Сикан. На 82-й минуте молодой форвард пытался с острого угла отправить мяч в пустые ворота – Омари в самый ответственный момент заблокировал попытку украинца.

В конце концов изменить цифры на табло варшавского стадиона соперники так и не смогли. "Шахтер" одержал победу, но "Ренн" сохранил шансы на общий успех. Ответный матч – 23 февраля.