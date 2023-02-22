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"Ренн" – "Шахтар": Йовічевіч узяв на матч-відповідь Ліги Європи 28 футболістів

Фото: Андрій Пятов та інші "гірники" прибули до Франції (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Делегація донецького "Шахтаря" прилетіла на другий матч плей-офф Ліги Європи 2022/23 проти французького "Ренна". Тренерський штаб узяв із собою майже три десятки виконавців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Матч "Ренн" – "Шахтар" відбудеться 23 лютого у Франції. Поєдинок прийме стадіон "Роазон Парк". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Ігор Йовічевіч узяв у футбольну подорож 28 гравців. Серед них, зокрема, і ті, хто не потрапив до заявки "гірників" на Лігу Європи – воротар Різник та оборонець Гочолейшвілі. У середу "Шахтар" проведе відкрите тренування, а головний тренер і хтось із футболістів відвідають традиційну передматчеву прес-конференцію.

Перелік гравців "Шахтаря", які прилетіли до Франції:

Воротарі: О. Шевченко, Пятов, Різник, Трубін

Захисники: Бондар, Гочолейшвілі, Михайліченко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козік, Ракицький

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Петряк

Нападники: Траоре, Сікан, Келсі

Минулого тижня "Шахтар" здобув домашню перемогу над "Ренном". У складі "гірників" забитими м'ячами відзначилися Криськів і Бондаренко. За бретонців забив Токо Екамбі.

До слова, провідні європейські букмекери склали сітку коефіцієнтів на матч-відповідь плей-офф Ліги Європи.

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