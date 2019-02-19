В Мінкультури розповіли про строки будівництва меморіалу Героям Небесної сотні

Фото: Євген Нищук (kmu.gov.ua)

Меморіальну частину планують завершити до Дня Незалежності України

Арешт на проведення робіт в нижній частині Алеї Героїв Небесної сотні з облаштування меморіалу памяті можуть зняти до 22 лютого. Про це повідомив міністр культури Євген Нищук в ефірі програми "Свобода слова" телеканалу ICTV, передає РБК-Україна.

За його словами, меморіальну частину пам’ятного комплексу Героїв Небесної сотні планують завершити до Дня Незалежності України.

"Наприкінці 2018 року ми стали перед несподіваною проблемою, коли відділ ГПУ Сергія Горбатюка зробив припис до того, щоб зупинити будівництво та розпочати додаткові слідчі дії. Вони призвели до того, що накладений арешт. На даному етапі до 22 лютого нам обіцяють зняти перший арешт в нижній частині (Алеї Героїв Небесної сотні – ред..), який надасть можливість розпочати роботи. До 20 березня – по всьому периметру всього об’єкту. Це стосується меморіальної частини", - повідомив Нищук.

Він також не виключив, що будівництво меморіалу може затриматись.

"Якщо так відбудеться, то це не позбавить нас мрії і ідеї завершити меморіальну частину до 24 серпня – Дня Незалежності України.Якщо стануться якісь обставини, які незалежні від нас, можливо, це затримається. Але в будь-якому випадку меморіальна частина планується саме в цьому році", - додав він.

Він також нагадав, що рік тому завершився конкурс з проекту меморіалу пам’яті Гороїв Небесної сотні.

" Справді ми мали прецедент того, що ми вперше провели великий міжнародний конкурс за участю 12 країн світу; з журі, в яке входили провідні архітектори та художники, що працювали в Америці і Будапешті… Це була перша проба зробити конкурс такої якості. В нас повністю зроблений відбір і тендерні процедури", - заявив Нищук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сім’ї героїв Небесної сотні погодилися на перенесення тимчасового меморіалу з центру Києва для проведення експертиз у справах Майдану.