Ремонтники "Укренерго" полагодили високовольтну лінію у Київській області

Ремонтники НЕК "Укренерго" напередодні, 7 березня, полагодили пошкоджену обстрілами високовольтну лінію у Київській області. Крім того, бригади обленерго продовжують у перервах між боями відновлювати зруйновані лінії у Чернігівській, Житомирській та Сумській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укренерго ".

Як зазначається в повідомленні, енергосистема України працює стабільно і надійно. Частота в мережі - 50 Гц.

Працюють всі види електростанцій: атомні, теплові, сонячні, вітрові та гідроелектростанції. Запорізьку АЕС продовжують блокувати російські загарбники, але атомні енергоблоки експлуатують співробітники АЕС. За повідомленням Державної інспекції ядерного регулювання України, радіаційний фон на ЗАЕС та прилеглій території в нормі, повідомили в прес-службі.

Графік споживання електроенергії в нормі. Електроенергією забезпечуються населення, військові та інші споживачі.

"Обмежувати електроспоживання немає жодної причини. Якщо ви у безпеці - вмикайте світло та електроприлади, як завжди", - йедться в повідомленні.