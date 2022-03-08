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Ремонтники "Укренерго" полагодили високовольтну лінію у Київській області

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Україна, Вівторок 08 березня 2022 12:30
Ремонтники "Укренерго" полагодили високовольтну лінію у Київській області Фото: у Київській області полагодили високовольтну лінію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ремонтники НЕК "Укренерго" напередодні, 7 березня, полагодили пошкоджену обстрілами високовольтну лінію у Київській області. Крім того, бригади обленерго продовжують у перервах між боями відновлювати зруйновані лінії у Чернігівській, Житомирській та Сумській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Як зазначається в повідомленні, енергосистема України працює стабільно і надійно. Частота в мережі - 50 Гц.

Працюють всі види електростанцій: атомні, теплові, сонячні, вітрові та гідроелектростанції. Запорізьку АЕС продовжують блокувати російські загарбники, але атомні енергоблоки експлуатують співробітники АЕС. За повідомленням Державної інспекції ядерного регулювання України, радіаційний фон на ЗАЕС та прилеглій території в нормі, повідомили в прес-службі.

Графік споживання електроенергії в нормі. Електроенергією забезпечуються населення, військові та інші споживачі.

"Обмежувати електроспоживання немає жодної причини. Якщо ви у безпеці - вмикайте світло та електроприлади, як завжди", - йедться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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